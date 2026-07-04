Volgens Ronald de Boer is het absoluut niet ondenkbaar dat Pep Guardiola interesse heeft in een rol als bondscoach van het Nederlands elftal, zo stelt de oud-voetballer tegenover De Telegraaf. De Boer ziet de benadering van de Spanjaard als ‘kans voor open doel’ voor de KNVB.

Na het vertrek van Ronald Koeman passeren meerdere opvolgers de revue. Ook de naam van Guardiola staat in de lijstjes, maar wordt dit meer gezien als ambitieuze optie. Volgens De Boer, die de clubloze toptrainer goed kent, vindt dat de KNVB Guardiola moét benaderen. "In de documentaire Força Koeman heeft hij zelf gezegd dat de KNVB hem altijd kan bellen. Dat moet Nigel de Jong (directeur topvoetbal, red.) natuurlijk altijd doen”, begint hij.

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“De Boer ziet het als een kans voor open doel voor de KNVB”, omschrijft De Telegraaf de woorden van de oud-voetballer. “Het zou geweldige pr voor Nederland zijn, want Pep is het best denkbare uithangbord. Hij geeft met alle elftallen die hij heeft getraind hoog druk, staat voor aanvallend en dominant voetbal en geeft de bal niet aan de tegenstander”, vervolgt De Boer.

Pep Guardiola voor onkostenvergoeding naar het Nederlands elftal

De analist van onder meer NOS en Ziggo Sport adviseert De Jong om op het gevoel van Guardiola in te spelen: “Pep is een Cruijff-adept. Hij wil het Nederlandse voetbal iets teruggeven, omdat hij als speler en coach dankzij de trainer en adviseur Johan Cruijff is geworden tot wie hij nu is. Dat zegt hij in elk interview. Dit is de gelegenheid om zijn dankbaarheid in daden te vertalen.”

De Boer denkt eveneens dat de KNVB zich niet direct zorgen hoeft te maken over de salariskosten van de Spaanse toptrainer. “Je moet het omdraaien. Als je jarenlang tientallen miljoenen salaris hebt verdiend, dan hoef je niet meer naar het geld te kijken. Pep weet ook wel dat de KNVB geen twintig miljoen salaris biedt”, beweert hij stellig.

“En dat wist hij ook toen hij in die documentaire de deur op een kier zette. Hij komt voor een onkostenvergoeding en ziet dit bondscoachschap als een erebaan. Ik hoop echt dat Nigel dit voor elkaar krijgt”, sluit De Boer af.