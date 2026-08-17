Valentijn Driessen is maandagochtend met een onthulling gekomen over de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat de Spanjaard zichzelf heeft aangeboden bij de KNVB.

Xavi Hernández is sinds afgelopen woensdag de nieuwe bondscoach van Oranje. Uit het niets werd de oud-middenvelder van onder meer FC Barcelona gepresenteerd door de KNVB, terwijl het er eerst sterk op leek dat Michael Reiziger de topfunctie zou krijgen. Driessen weet meer over de ontwikkelingen.

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“Na het afketsen van de besprekingen met Arne Slot heeft Xavi zichzelf via via aangeboden als opvolger van Ronald Koeman bij directeur topvoetbal Nigel de Jong”, onthult de journalist, die weet dat de KNVB in eerste instantie ‘de boot afhield’.

“Het trio ging na het blauwtje bij Slot namelijk vol voor Jong Oranje-coach Michael Reiziger als Koemans opvolger bij het grote Oranje. Zo lang werd Xavi in het ongewisse gelaten, ook toen hij later tevergeefs contact zocht met De Jong om te horen of hij nu wel of geen serieuze kandidaat was voor het bondscoachschap van Nederland”, vervolgt hij.

Driessen stelt dat de KNVB van gedachten veranderde toen er een storm van kritiek uitbrak over de mogelijke aanstelling van Reiziger. Op dat moment werd er geschakeld naar Xavi, zonder dat Reiziger daarvan op de hoogte werd gesteld.

“Hoewel Reiziger wel een onbestemd gevoel bekroop door de radiostilte uit Zeist. Niet zonder reden. Tien dagen later werd hij uit het niets overvallen met het nieuws dat niet hij, maar Xavi de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zou worden. Een mededeling die Reiziger vlak voor het officiële persbericht te horen kreeg van de KNVB”, aldus Driessen.