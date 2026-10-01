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Tegenslag voor Feyenoord: basisspeler verlaat selectie met blessure

1 oktober 2026, 11:59
Gio van Bronckhorst, edit
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Slecht nieuws voor Feyenoord: Tsuyoshi Watanabe heeft de selectie van Japan per direct verlaten vanwege een blessure. Dat heeft de Japanse voetbalbond officieel bekendgemaakt.

Watanabe maakte deze interlandperiode deel uit van de selectie van Japan en speelde eerder deze week nog een volledige wedstrijd tegen Venezuela (1-0 winst). Inmiddels heeft de verdediger van Feyenoord de selectie vanwege een blessure verlaten. Het is onduidelijk waar de 29-jarige centrumverdediger last van heeft, wanneer hij deze blessure opgelopen heeft en hoe lang hij uitgeschakeld zal zijn.

Watanabe mist hierdoor de wedstrijd van Japan tegen Ecuador, die donderdag wordt gespeeld. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de verdediger van Feyenoord met blessureleed kampt. Eerder moest Watanabe ook al vanaf de zijlijn toekijken, nadat hij een schop kreeg in het oefenduel tussen Feyenoord en Atalanta.

Komt AZ-thuis in gevaar?

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Het nieuws is voor Feyenoord in ieder geval een forse tegenvaller, al moet nog blijken hoe ernstig de blessure is. De Rotterdammers zullen hopen dat Watanabe volgende week zaterdag weer inzetbaar is. Dan neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen het goed presterende AZ.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.259 Reacties
1.465 Dagen lid
20.748 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekkere interlandbreak voor alle clubs pff.

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Feyenoord - AZ

Feyenoord
18:45
AZ
Wordt gespeeld op 10 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
6
0
2025/2026
Feyenoord
30
2
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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