Tegenslag voor Feyenoord: basisspeler verlaat selectie met blessure

Slecht nieuws voor Feyenoord: Tsuyoshi Watanabe heeft de selectie van Japan per direct verlaten vanwege een blessure. Dat heeft de Japanse voetbalbond officieel bekendgemaakt.
Watanabe maakte deze interlandperiode deel uit van de selectie van Japan en speelde eerder deze week nog een volledige wedstrijd tegen Venezuela (1-0 winst). Inmiddels heeft de verdediger van Feyenoord de selectie vanwege een blessure verlaten. Het is onduidelijk waar de 29-jarige centrumverdediger last van heeft, wanneer hij deze blessure opgelopen heeft en hoe lang hij uitgeschakeld zal zijn.
Watanabe mist hierdoor de wedstrijd van Japan tegen Ecuador, die donderdag wordt gespeeld. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de verdediger van Feyenoord met blessureleed kampt. Eerder moest Watanabe ook al vanaf de zijlijn toekijken, nadat hij een schop kreeg in het oefenduel tussen Feyenoord en Atalanta.
Het nieuws is voor Feyenoord in ieder geval een forse tegenvaller, al moet nog blijken hoe ernstig de blessure is. De Rotterdammers zullen hopen dat Watanabe volgende week zaterdag weer inzetbaar is. Dan neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen het goed presterende AZ.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Lekkere interlandbreak voor alle clubs pff.