Tegenslag voor Feyenoord: basisspeler verlaat selectie met blessure

Slecht nieuws voor Feyenoord: heeft de selectie van Japan per direct verlaten vanwege een blessure. Dat heeft de Japanse voetbalbond officieel bekendgemaakt.

Watanabe maakte deze interlandperiode deel uit van de selectie van Japan en speelde eerder deze week nog een volledige wedstrijd tegen Venezuela (1-0 winst). Inmiddels heeft de verdediger van Feyenoord de selectie vanwege een blessure verlaten. Het is onduidelijk waar de 29-jarige centrumverdediger last van heeft, wanneer hij deze blessure opgelopen heeft en hoe lang hij uitgeschakeld zal zijn.

Watanabe mist hierdoor de wedstrijd van Japan tegen Ecuador, die donderdag wordt gespeeld. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de verdediger van Feyenoord met blessureleed kampt. Eerder moest Watanabe ook al vanaf de zijlijn toekijken, nadat hij een schop kreeg in het oefenduel tussen Feyenoord en Atalanta.

Komt AZ-thuis in gevaar?

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Het nieuws is voor Feyenoord in ieder geval een forse tegenvaller, al moet nog blijken hoe ernstig de blessure is. De Rotterdammers zullen hopen dat Watanabe volgende week zaterdag weer inzetbaar is. Dan neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen het goed presterende AZ.