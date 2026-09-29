Feyenoord krijgt zorgelijk nieuws uit Algerije over Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa kampt met spierklachten bij de nationale ploeg van Algerije, zo meldt het Arabische medium WinWin. De 24-jarige vleugelaanvaller van Feyenoord is daardoor een groot twijfelgeval voor het kwalificatieduel met Burundi.

Tijdens de laatste training gaf Hadj Moussa aan last te hebben van zijn spieren. De Algerijnse staf wilde geen enkel risico met hem nemen, waardoor de buitenspeler vroegtijdig naar de kant ging. De medische staf onderwerpt de aanvaller nog aan een fysieke controle.

De verwachting is dat een basisplaats tegen Burundi sowieso uitgesloten is voor de Feyenoorder. Wel behoort een eventuele invalbeurt nog altijd tot de mogelijkheden.

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Hadj Moussa liet afgelopen vrijdag juist nog zien in uitstekende vorm te verkeren bij de nationale ploeg. In het eerste groepsduel met Zambia begon de Rotterdamse smaakmaker op de reservebank, maar bekroonde hij zijn invalbeurt binnen drie minuten met een doelpunt. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-1 in het voordeel van de Algerijnen.