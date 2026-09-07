Streep onder transfersoap: Hadj Moussa traint weer mee en reist met Feyenoord naar Barcelona

heeft de training bij Feyenoord maandagochtend hervat en reist dinsdag met de selectie mee naar Spanje voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona, meldt Rijnmond. De aanvaller zag op het laatste moment een miljoenentransfer naar het Saudische Al-Ittihad afketsen en was daar behoorlijk teleurgesteld over. Inmiddels lijkt de kou uit de lucht.

De overstap naar het Midden-Oosten had een recordtransfer voor de stadionclub moeten worden. Feyenoord en Al-Ittihad bereikten zondag een mondeling akkoord over een transfersom die inclusief bonussen kon oplopen tot ruim veertig miljoen euro. De deal klapte echter omdat de Saudische formatie weigerde een bankgarantie af te geven voor het monsterbedrag.

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Technisch directeur Dévy Rigaux hield strak vast aan deze eis, mede door eerdere negatieve betalingservaringen met clubs uit de Saudi Pro League. Omdat de transfermarkt in dat land inmiddels is gesloten, blijft de contractspeler definitief in De Kuip. De verbintenis van de behendige dribbelaar loopt in de havenstad nog door tot medio 2030.

Hadj Moussa terug bij selectie

Hadj Moussa kwam afgelopen zaterdag twee keer te laat voor afspraken rondom de wedstrijd tegen NEC, waardoor hij buiten de selectie werd gelaten. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf aan dat de speler herhaaldelijk te laat was en "met zijn hoofd niet bij de wedstrijd" was. Naar verluidt heeft de aanvaller de spelersgroep inmiddels toegesproken over de gebeurtenissen en wil hij een streep zetten onder de rumoerige periode.

Werkvergunning Nelson laat nog op zich wachten

Waar de absentie van de Algerijnse vleugelflitser is opgelost, heerst er nog wel onduidelijkheid over de inzetbaarheid van Reiss Nelson. De 26-jarige Engelsman keerde begin deze maand transfervrij terug in Rotterdam-Zuid, maar is nog altijd in afwachting van een geldige werkvergunning. Sinds de Brexit is het voor Europese voetbalclubs aanzienlijk tijdrovender geworden om de benodigde papieren voor Britse spelers rond te krijgen.