Eén ESPN-analist durfde niet naar herhaling van overtreding Van Bommel te kijken

De overtreding van op maakt nog altijd de tongen los. De aanvaller van PSV werd zaterdagavond al hard aangepakt in de studio van ESPN, maar krijgt er in de column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad opnieuw van langs. Volgens de criticus durfde één analist zelfs niet meer te kijken naar de charge.

Van Bommel speelde zaterdagavond opnieuw een goede wedstrijd, maar solliciteerde in de slotfase naar een rode kaart. De aanvaller beukte Bouwman snoeihard omver, maar kwam weg met een gele kaart. “Ik zat met vier oud-topvoetballers in de ESPN-studio van wie eentje de botsing niet meer wilde terugzien omdat het er zo akelig uitzag”, schrijft Borst, die stelt dat alle analisten het een rode kaart vonden.

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“Wat deed Pol van Boekel, de VAR? Niets. Dat is het grootste raadsel van het incident. Van Boekel die niet ingreep. Het is onmogelijk om de naargeestige overtreding die ernstige gevolgen had niet op waarde te schatten met camerabeelden tot je beschikking”, vervolgt Borst, die eerder al uithaalde naar Van Bommel en diens familie.