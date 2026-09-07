Eén ESPN-analist durfde niet naar herhaling van overtreding Van Bommel te kijken

De overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman maakt nog altijd de tongen los. De aanvaller van PSV werd zaterdagavond al hard aangepakt in de studio van ESPN, maar krijgt er in de column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad opnieuw van langs. Volgens de criticus durfde één analist zelfs niet meer te kijken naar de charge.
Van Bommel speelde zaterdagavond opnieuw een goede wedstrijd, maar solliciteerde in de slotfase naar een rode kaart. De aanvaller beukte Bouwman snoeihard omver, maar kwam weg met een gele kaart. “Ik zat met vier oud-topvoetballers in de ESPN-studio van wie eentje de botsing niet meer wilde terugzien omdat het er zo akelig uitzag”, schrijft Borst, die stelt dat alle analisten het een rode kaart vonden.
“Wat deed Pol van Boekel, de VAR? Niets. Dat is het grootste raadsel van het incident. Van Boekel die niet ingreep. Het is onmogelijk om de naargeestige overtreding die ernstige gevolgen had niet op waarde te schatten met camerabeelden tot je beschikking”, vervolgt Borst, die eerder al uithaalde naar Van Bommel en diens familie.
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Hugo moet zijn irritante muil eens houden met die tirade tegen Ruben van Bommel en dan ook nog zijn familie erbij betrekken is laag. Overtreding jazeker, ging er wild in met het risico iemand te blesseren maar hij had zichzelf even goed kunnen blesseren dus niet erg slim. Gele kaart waardig en misschien zelfs een rode kaart alhoewel er daar ook andere gedachten over bestaan. Over de overspannen reactie van Baas en de attack van Amrabat hoor je niemand maar ook daar was wel van te zeggen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hugo moet zijn irritante muil eens houden met die tirade tegen Ruben van Bommel en dan ook nog zijn familie erbij betrekken is laag. Overtreding jazeker, ging er wild in met het risico iemand te blesseren maar hij had zichzelf even goed kunnen blesseren dus niet erg slim. Gele kaart waardig en misschien zelfs een rode kaart alhoewel er daar ook andere gedachten over bestaan. Over de overspannen reactie van Baas en de attack van Amrabat hoor je niemand maar ook daar was wel van te zeggen.