Dit zag je niet op tv: opmerkelijk moment uit Telstar – Cambuur gaat de wereld over

Er circuleert momenteel een hilarisch fragment over het internet uit de wedstrijd tussen Telstar en Cambuur (2-2). Hoewel dat duel met name de aandacht trok door twee goals van junior, staat Joey Kooij plotseling in de schijnwerpers. Zelfs in het buitenland worden de beelden massaal gedeeld.

Telstar redde zondagmiddag op bizarre wijze een punt tegen degradatieconcurrent Cambuur. De ploeg uit Velsen-Zuid kreeg vroeg in de wedstrijd een rode kaart (Nökkvi Thórisson) en keek na een uur tegen een 0-2-achterstand aan. Dankzij twee benutte strafschoppen van keeper Koeman junior voorkwam de ploeg van Henk Brugge op de valreep een nederlaag.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen de doelpunten van Koeman junior zorgden voor flinke gesprekstof na afloop, maar ook een grappig fragment in aanloop naar de tweede strafschop. Op het moment dat arbiter Kooij resoluut naar de stip wees, viel Jamal Amofa achterover op de grond van ellende. De timing van het wijzen van Kooij en het vallen van Amofa zorgt ervoor dat het net lijkt alsof de scheidsrechter de speler raakt.

Niet alleen in Nederland zorgen de beelden voor leedvermaak, want ook internationaal valt het fragment in de smaak. Op X wordt er massaal op gereageerd. Een bundeling daarvan zie je hieronder.