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Dit zag je niet op tv: opmerkelijk moment uit Telstar – Cambuur gaat de wereld over

7 september 2026, 09:50
Joey Kooij spreekt Ronald Koeman junior aan
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Er circuleert momenteel een hilarisch fragment over het internet uit de wedstrijd tussen Telstar en Cambuur (2-2). Hoewel dat duel met name de aandacht trok door twee goals van Ronald Koeman junior, staat Joey Kooij plotseling in de schijnwerpers. Zelfs in het buitenland worden de beelden massaal gedeeld.

Telstar redde zondagmiddag op bizarre wijze een punt tegen degradatieconcurrent Cambuur. De ploeg uit Velsen-Zuid kreeg vroeg in de wedstrijd een rode kaart (Nökkvi Thórisson) en keek na een uur tegen een 0-2-achterstand aan. Dankzij twee benutte strafschoppen van keeper Koeman junior voorkwam de ploeg van Henk Brugge op de valreep een nederlaag.

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Niet alleen de doelpunten van Koeman junior zorgden voor flinke gesprekstof na afloop, maar ook een grappig fragment in aanloop naar de tweede strafschop. Op het moment dat arbiter Kooij resoluut naar de stip wees, viel Jamal Amofa achterover op de grond van ellende. De timing van het wijzen van Kooij en het vallen van Amofa zorgt ervoor dat het net lijkt alsof de scheidsrechter de speler raakt.

Niet alleen in Nederland zorgen de beelden voor leedvermaak, want ook internationaal valt het fragment in de smaak. Op X wordt er massaal op gereageerd. Een bundeling daarvan zie je hieronder.

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Jamal Amofa

Jamal Amofa
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 27 jaar (25 nov. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Cambuur
5
0
2025/2026
Cambuur
36
1
2024/2025
GAE
2
0
2024/2025
Botev
14
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

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