Van Bommel ‘gewaarschuwd’ voor Xavi: ‘Dan is hij niet welkom bij Oranje’

Volgens Valentijn Driessen moet gaan opletten met zijn acties op het voetbalveld. De journalist van De Telegraaf stelt in zijn column dat de overtreding van Van Bommel op Aaron Bouwman van afgelopen zaterdag geen incident is en dat hij bij zichzelf te rade moet gaan, met het oog op de selectie van Nederland onder Xavi Hernández.

Van Bommel was de meest besproken man na de topper tussen Ajax en PSV (1-3). Aanleiding daarvoor was een doldwaze overtreding in minuut tachtig van de aanvaller op Bouwman. Van Bommel ging een duel met de Ajacied gigantisch lomp in en blesseerde zijn tegenstander hevig. Sander van der Eijk zag er geen rode kaart in.

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Driessen herinnert zich een moment uit PSV – FC Groningen van eerder dit seizoen, toen Van Bommel gemeen doorliep op doelman Etienne Vaessen. Ook toen kreeg de talentvolle linksbuiten slechts geel. “Omdat de arbiters Van Bommel niet helpen door hem juist te bestraffen, zal hij zijn gedrag snel zelf moeten verbeteren. Wil hij geen kwalijke reputatie krijgen”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

Volgens Driessen kan zo’n reputatie namelijk gevolgen hebben voor een mogelijke oproep voor Oranje. Hij stipt aan dat nieuwe bondscoach Xavi ‘betrouwbaarheid’ eist van zijn spelers. “Voor zijn team schrijft Xavi het woord controle met hoofdletters. Hij zal het niet accepteren als een Oranje-international zichzelf niet onder controle heeft. Zit in iemands spel opgesloten dat hij een groter dan aanvaardbaar risico loopt om rood te krijgen, dan is zo iemand niet welkom”, schrijft hij.

“Xavi zal het teambelang niet laten ondermijnen door zo’n speler. Ook niet door een Van Bommel. Als voormalig ploeggenoot bij Barcelona weet Mark van Bommel dat Xavi controle als kwaliteit bestempelt. Daarin zit een waarschuwing voor zoon Ruben”, sluit de journalist af met een duidelijke boodschap.