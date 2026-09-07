Michiel Kramer maakt zich kwaad om Feyenoord: 'Wat is dat voor gelul?'

is niet te spreken over een uitspraak van Dévy Rigaux, de technisch directeur van Feyenoord. Dat laat de oud-spits van Feyenoord zondag op duidelijke wijze blijken in zijn wekelijkse column voor 1908.nl.

Rigaux sprak de afgelopen weken met verschillende media en gaf daarin onder meer aan dat Feyenoord nooit heeft gezegd dat het dit jaar voor het kampioenschap zou gaan spelen: "Let op. Wij hebben nooit hardop over het kampioenschap gesproken. Robert (Eenhoorn, red.) en ik hebben bij onze aanstelling gezegd dat we de kloof met PSV in de komende periode willen dichten", zei Rigaux onder meer.

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Die uitspraak kon Kramer niet waarderen: "Dan hoor ik onze TD zeggen dat er nooit is uitgesproken om voor het kampioenschap te spelen. Dat we het gat willen dichten met PSV. Wat is dat voor gelul? Je móét met Feyenoord altijd voor het kampioenschap spelen. Dat ben je gewoon aan je stand verplicht, omdat je de club Feyenoord bent. Ongeacht welke spelers er zijn en welke spelers je gekocht hebt", is Kramer van mening.

Daarnaast vraagt de huidige assistent-trainer van RKC Waalwijk zich hardop af wat op dit moment het beleid van Feyenoord is: "Je laat Ueda gaan voor een appel en een ei. Als jij die sterkhouders wil houden, dan had je hem ook niet weggedaan. Dus wat is nu uiteindelijk het beleid van de club? Is dat financieel ruimte maken? Of willen we meedoen om het kampioenschap, je sterkhouders houden en zo ver mogelijk komen in de beker en in Europa?"