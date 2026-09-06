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Jan Joost van Gangelen geschrokken: ‘Dit is gewoon de witte Usain Bolt!’

6 september 2026, 22:43
Anco Jansen Jan Joost van Gangelen ESPN
Foto: © ESPN
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Demen Bulbul | Redacteur
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De kijkers van ESPN hebben zondagmiddag op opmerkelijke wijze kennisgemaakt met Freek Vandeursen. De assistent-scheidsrechter verscheen vlak voor het competitieduel tussen sc Heerenveen en AZ (2-3) plots voor de camera van de betaalzender.

De wedstrijd tussen Heerenveen en AZ stond zondag onder leiding van Jeroen Manschot. De arbiter werd in het Abe Lenstra Stadion geassisteerd door Vandeursen en Sjoerd Nanninga.

Vandeursen verscheen kort voor de aftrap plots voor de camera van ESPN. De assistent-scheidsrechter was druk bezig met zijn warming-up en sprong in het oog van presentator Jan Joost van Gangelen toen hij een indrukwekkende sprint inzette langs de zijlijn.

“Oh, er komt een grensrechter aangerend, zeg!”, riep Van Gangelen geschrokken. “Zo, die trekt even een sprint!”, lachte de presentator.

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Vandeursen stak vervolgens beleefd een duimpje op naar Van Gangelen. “Wacht even…”, riep de presentator vervolgens. “Ben je fit? Of niet?” Vandeursen meldde zich vervolgens beleefd voor de camera en antwoordde kort: “Zeker.”

“Ik schrok. Ik dacht: er gaat een bal aankomen op mijn pan!”, reageerde analist Anco Jansen. Van Gangelen was overduidelijk onder de indruk van de assistent-scheidsrechter. “Dat is gewoon de witte Usain Bolt!”, vergeleek hij Vandeursen met de voormalig topsprinter uit Jamaica.

@espnnl

'De witte Usain Bolt' gespot in Heerenveen 🏃💨

♬ origineel geluid - ESPN NL

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