Georginio Wijnaldum vindt nieuwe club na vertrek bij Al-Ettifaq

heeft na zijn vertrek bij Al-Ettifaq niet lang nodig gehad om een nieuwe club te vinden. Volgens diverse goed ingevoerde media ondergaat de 35-jarige middenvelder op dit moment een medische keuring.

Wijnaldum speelde de afgelopen drie seizoenen in Saoedi-Arabië voor Al-Ettifaq. Hij kwam in alle competities tot 101 wedstrijden voor de groenhemden. Daarin was hij goed voor 38 doelpunten en 17 assists.

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Wijnaldum liep op 1 juli uit zijn contract bij Al-Ettifaq. Hij werd afgelopen week nog in verband gebracht met een verrassende overstap naar Chelsea, maar die transfer kwam uiteindelijk niet van de grond.

De 96-voudig international heeft er nu voor gekozen om in Saoedi-Arabië te blijven. Volgens de Engelse transferjournalist Ben Jacobs staat hij namelijk op het punt om zich te verbinden aan Al-Ittihad. Wijnaldum gaat voor één seizoen tekenen, met een optie voor nog één jaar.

Bij Al-Ittihad wordt Wijnaldum ploeggenoot van onder anderen Steven Bergwijn. Al-Ittihad is ook nog bezig met de komst van Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa.