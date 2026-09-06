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Georginio Wijnaldum vindt nieuwe club na vertrek bij Al-Ettifaq

6 september 2026, 19:20
Georginio Wijnaldum
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Georginio Wijnaldum heeft na zijn vertrek bij Al-Ettifaq niet lang nodig gehad om een nieuwe club te vinden. Volgens diverse goed ingevoerde media ondergaat de 35-jarige middenvelder op dit moment een medische keuring.

Wijnaldum speelde de afgelopen drie seizoenen in Saoedi-Arabië voor Al-Ettifaq. Hij kwam in alle competities tot 101 wedstrijden voor de groenhemden. Daarin was hij goed voor 38 doelpunten en 17 assists.

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Wijnaldum liep op 1 juli uit zijn contract bij Al-Ettifaq. Hij werd afgelopen week nog in verband gebracht met een verrassende overstap naar Chelsea, maar die transfer kwam uiteindelijk niet van de grond.

De 96-voudig international heeft er nu voor gekozen om in Saoedi-Arabië te blijven. Volgens de Engelse transferjournalist Ben Jacobs staat hij namelijk op het punt om zich te verbinden aan Al-Ittihad. Wijnaldum gaat voor één seizoen tekenen, met een optie voor nog één jaar.

Bij Al-Ittihad wordt Wijnaldum ploeggenoot van onder anderen Steven Bergwijn. Al-Ittihad is ook nog bezig met de komst van Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa.

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Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum
Leeftijd: 35 jaar (11 nov. 1990)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ettifaq
33
16
2024/2025
Ettifaq
34
14
2023/2024
Ettifaq
29
6
2022/2023
Roma
14
2

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