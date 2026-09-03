Eredivisie-clubs, opgelet: deze buitenkansjes zijn transfervrij te halen

De Nederlandse clubs zijn uitgewinkeld. Althans, nu de transferperiode erop zit, zullen de meeste clubs weinig meer doen op de transfermarkt. Het is echter nog wel mogelijk om transfervrije spelers op te pikken. FCUpdate zet voor de zoekende clubs vijf mogelijke opties op een rijtje.

01. Mitchel Bakker

Een interessante optie voor veel clubs kan Mitchel Bakker zijn. Het contract van de 26-jarige verdediger bij Atalanta is twee dagen geleden ontbonden. Daardoor is Bakker per direct transfervrij op te pikken. In 2023 betaalde Atalanta Bergamo nog een transfersom van zo'n negen miljoen euro voor de verdediger. Welke club legt hem vast?

02. Georginio Wijnaldum

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Wijnaldum is transfervrij na zijn vertrek bij Al-Ettifaq. De middenvelder kende afgelopen jaar een meer dan prima seizoen bij de club uit Saudi-Arabië. Hij maakte zestien doelpunten in 33 competitiewedstrijden en gaf daarnaast zes assists. Nu is de 35-jarige Wijnaldum transfervrij op te pikken. Woensdag werd hij plotseling aan Chelsea gelinkt, maar dat nieuws werd door The Blues snel ontkracht. Ligt Wijnaldums vervolgstap in Nederland?

03. Tyrell Malacia

Een andere transfervrije speler is de pas 27-jarige Tyrell Malacia. De verdediger is al een tijdje clubloos sinds zijn vertrek bij Manchester United, maar voorlopig heeft hij nog geen geschikte werkgever gevonden. "Ik wil lekker voetballen, genieten van het spelletje. Ik ben een gevoelsmens, het gevoel moet goed zijn. Dan kan ik weer vliegen. Ik wil mezelf laten zien", zei Malacia onlangs tegen ESPN. Welke Nederlandse club geeft hem deze kans?

04. Jasper Cillessen

Jasper Cillessen (37) vertrok afgelopen zomer als reservekeeper bij NEC. Dat had naar verluidt te maken met het contract dat hem door de Nijmeegse club werd aangeboden. Sindsdien zit de ervaren doelman zonder club. Dat is opvallend, aangezien Cillessen vorig seizoen een uitstekende indruk maakte in de wedstrijden die hij speelde voor NEC. Pikt een Nederlandse club de goalie op, als eerste doelman of als reservekeeper?

05. Luuk de Jong

Rondom Luuk de Jong is de situatie anders. De aanvaller liep vorig seizoen een zware knieblessure op bij FC Porto. De Jong besloot vervolgens om te vertrekken bij de Portugese topclub. De Jong gaf in mei tegenover het Algemeen Dagblad aan dat hij eind augustus pas weer aan een mogelijke rentree kon denken. Hoe de situatie nu is, is onduidelijk. Of De Jong überhaupt nog actief blijft als voetballer, is ook nog maar de vraag. Want helemaal stoppen is ook een optie: "Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ik laat de komende maanden alles open", zei hij tegenover het Algemeen Dagblad. Een terugkeer in Nederland lijkt bij De Jong dan ook minder realistisch, maar met zijn ervaring en kwaliteiten geldt hij wel degelijk als een buitenkansje.