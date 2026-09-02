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Ajax grijpt definitief mis bij ambitieus transferdoelwit

2 september 2026, 08:11
Ajax grijpt definitief mis bij ambitieus transferdoelwit
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Dani Ceballos heeft zijn transfer eindelijk te pakken. Waar Ajax – met name in de beginfase van de transferperiode – veel interesse had, tekent de Spaanse middenvelder op Deadline Day tot medio 2029 bij Real Betis. Voor die club kwam Ceballos in het verleden al liefst 105 wedstrijden uit.

In 2017 maakte de middenvelder voor zestien miljoen euro de overstap naar Real Madrid, waarmee hij driemaal de Champions League won. Ook werd Ceballos twee keer kampioen met Real Madrid. Tussen 2019 en 2021 kwam de Spanjaard op huurbasis uit voor Arsenal.

Negen jaar na zijn vertrek bij Betis is Ceballos dus terug. Daarmee heeft de centrale middenvelder zijn gewenste transfer te pakken.

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In de Spaanse media werd Ceballos rond juni vaak in verband gebracht met een transfer naar Ajax. Onder meer Diario AS kwam met het nieuws naar buiten dat de middenvelder ‘heel dicht bij’ een overstap naar Amsterdam was. Toch bleek de Spanjaard zijn zinnen te hebben gezet op een terugkeer bij Real Betis, dat eerst ruimte in het salarishuis moest vrijmaken. Dat geduld is op Deadline Day beloond. De markt in Spanje sloot gister om 23.59 uur.

➡️ Meer over Dani Ceballos

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Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 30 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
16
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
3
10
9
2
Real Madrid
3
8
9
3
Atlético
3
4
7
4
Alavés
3
4
7
5
Osasuna
3
2
7

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