Ajax-doelwit transfervrij: Dani Ceballos verlaat Real Madrid officieel

Real Madrid en Dani Ceballos hebben in onderling overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan. De middenvelder beschikte in de Spaanse hoofdstad nog over een contract tot medio 2027, maar die verbintenis is ontbonden. Daarmee is hij transfervrij op te pikken, wat de situatie extra interessant maakt voor onder meer Ajax.

Het vertrek van de Spanjaard komt niet volledig uit de lucht vallen. Afgelopen seizoen speelde hij al niet veel meer en kwam hij niet meer voor in de plannen van nieuwe trainer José Mourinho. Hiermee komt er een einde aan een succesvolle periode in Madrid. Sinds zijn komst in 2017 speelde hij verdeeld over zeven seizoenen in de hoofdmacht 215 officiële wedstrijden voor de Spaanse topclub. In die periode verzamelde hij liefst zestien hoofdprijzen, waaronder drie Champions League-titels en twee landskampioenschappen. De club bedankt hem in een officieel statement voor zijn toewijding. "Real Madrid is en zal altijd zijn thuis blijven", zo luidt de formele afscheidsboodschap.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze maand was de spelverdeler al het middelpunt van een flinke transfersoap rondom Ajax. Volgens diverse media, waaronder transferexpert Matteo Moretto, hadden de Amsterdammers een principeakkoord bereikt over een transfersom van circa zes miljoen euro. De kersverse Ajax-trainer Míchel zag de komst van de spelmaker naar verluidt helemaal zitten. De speler zelf verwees die geruchten destijds echter naar het rijk der fabelen. "Alles is een leugen", reageerde hij cryptisch op Instagram. Hoewel Ajax bereid was de transfersom te betalen, bleken de forse salariseisen van de speler een flink struikelblok.

Nu er geen afkoopsom meer op tafel hoeft te komen, blijft de Amsterdamse club in de markt, maar de concurrentie is hevig. De voorkeur van de routinier lijkt uit te gaan naar een terugkeer bij zijn jeugdliefde Real Betis. Hij zou bereid zijn om aanzienlijk salaris in te leveren voor een overstap naar de Spaanse subtopper.