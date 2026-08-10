Oud-topscheidsrechter Björn Kuipers haalt uit: ‘Wie ben jij om mij de les te lezen?!’

Björn Kuipers maakt zich grote zorgen over de aanhoudende druk op scheidsrechters. De voormalig toparbiter ziet dat beslissingen steeds langer worden uitvergroot en kritiek vaker op de persoon wordt gespeeld. Ook de KNVB besteedt daarom nadrukkelijk aandacht aan de mentale weerbaarheid van arbiters.

Kuipers richt zich in gesprek met de NOS stevig tot mensen die vanaf de zijlijn oordelen. "Wie ben jij om mij de les te lezen?! Je hebt nog nooit een fluit in handen gehad", zegt hij. Volgens hem is het speelveld rond arbitrage veranderd. "Tegenwoordig is de druk niet alleen groter, ook constanter. Datzelfde geldt voor de kritiek die scheidsrechters krijgen."

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"De meningen vliegen om je oren", weet de man die de Champions League-finale van 2014 en de EK-finale van 2021 floot. "Elke dag is er wel een voetbaltalkshow, -podcast of -website die een scheidsrechterlijke beslissing aanhaalt en uitvergroot. En wat te denken van sociale media? Daar kan iedere nobody zijn mening kwijt."

KNVB waakt over mentale fitheid

Volgens Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB, wordt kritiek vooral problematisch zodra die persoonlijk wordt. "Het is voor scheidsrechters lastiger om iets naast zich neer te leggen op het moment dat het persoonlijk wordt. Dan wordt bijvoorbeeld de integriteit of geschiktheid van een scheidsrechter ter discussie gesteld en dat doet iets met iemand", legt hij uit.

De voetbalbond probeert arbiters daarom individueel te begeleiden. Mentale weerbaarheid neemt daarbij een centrale plaats in. Kuipers noemt die eigenschap zelfs doorslaggevend: "Mentale fitheid is de belangrijkste competentie van een arbiter."

Kuipers vreest voor toekomst arbitrage

Voor Kuipers ligt het grootste gevaar niet bij één omstreden beslissing of een stevige analyse. Hij vreest vooral dat de voortdurende negativiteit mensen ervan weerhoudt scheidsrechter te worden. Daarom pleit hij voor streng optreden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Zijn advies aan arbiters voor het nieuwe seizoen is helder: "Laat de druk van je afglijden door niet alles te willen weten, zien, lezen of horen."