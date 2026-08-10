NEC-speler baalt stevig van nieuwe rol dankzij komst Dusan Tadic

beleeft niet zijn gewenste start bij zijn nieuwe club NEC, zo geeft hij eerlijk toe tegenover onder meer De Gelderlander. Mede door de komst van is de 28-jarige spits een plekje gezakt in de pikorde, waardoor hij momenteel geduld moet hebben met zijn speeltijd.

Sierhuis maakte de afgelopen drie jaar indruk bij Fortuna Sittard, waar hij in een defensief ingestelde ploeg liefst 29 keer het net wist te vinden. Het voormalig jeugdproduct van Ajax had deze zomer een transfervrije status en kon uit meerdere clubs kiezen. Uiteindelijk besloot hij te tekenen bij het ambitieuze NEC.

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Op dat moment was voor hem duidelijk dat hij de strijd aan zou gaan met Bryan Linssen en Koki Ogawa om de spitspositie. Door de verrassende komst van Tadic lijkt Sierhuis momenteel de derde keus in de spits. Dit wordt hem na afloop van de wedstrijd tegen Telstar voorgelegd, waarna Sierhuis eerlijk antwoord geeft: “Het antwoord kun je zelf wel invullen, toch?”

Sierhuis bleef negentig minuten op de bank tegen Olympiakos en mocht tegen Telstar invallen. Beide keren kreeg Tadic de voorkeur. “Dusan en Bryan kunnen op meerdere posities spelen. Ik ben meer een echte spits, samen met Koki Ogawa, die nu geblesseerd is. Het ligt er maar net aan welk type de trainer zoekt in een wedstrijd. Ik hou er niet van om het over de eerste, tweede of derde spits te hebben. Ik doe mijn stinkende best en als de kansen komen, moet ik ze pakken”, vervolgt hij.

De spits was verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer tegen Telstar, waarna flinke emoties bij hem loskwamen. “Ik heb wekenlang een voorbereiding gedraaid om hier officiële wedstrijden te spelen. Daar keek ik enorm naar uit. Vandaar mijn emotie. Het was een teleurstelling dat ik niet mocht invallen tegen Olympiakos. Het is vroeg in het seizoen en ik weet dat je soms geduldig moet zijn. Maar ja, voorronde Champions League in Athene (Sierhuis is geboren in Griekenland, red.)... Dan wil je spelen”, sluit hij af.