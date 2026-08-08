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Daan Rots (FC Twente) onthult: ‘Ik hoor via-via dat hij naar Ajax wil’

8 augustus 2026, 11:06
Daan Rots bij FC Twente
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Daan Rots heeft vanuit zijn omgeving opgevangen dat Noa Lang openstaat voor een terugkeer naar Ajax, zo vertelt de aanvaller van FC Twente in de voetbalpodcast VERSUZ.

Afgelopen week werd bekend dat Ajax in Lang de opvolger van Mika Godts ziet. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en zou een prijskaartje van zo’n zestig miljoen euro om de nek hebben hangen. Een terugkeer van Lang naar zijn geliefde club lijkt best aannemelijk, zo kunnen we opmaken uit de volgende woorden van Rots.

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“Ze willen toch Noa Lang?”, begint de vleugelspeler van FC Twente. Rots komt vervolgens met een onthulling: “Ik hoorde, via-via, dat Noa Lang dat ook wel graag wilde. Dat hoorde ik”, onthult hij. Hij herhaalt: “Ik hoor dat hij openstaat voor Ajax. Maar dat is ook zijn club, toch?”, zegt hij.

Lang mag overigens vertrekken bij zijn club Napoli. De Nederlander heeft geen toekomst meer bij de Italiaanse club en mag naar verluidt voor zo’n 25 miljoen euro vertrekken. Lang is allesbehalve een onbekende bij Ajax. Bij die club maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, al wist hij nooit écht door te breken. Mogelijk krijgt de flamboyante aanvaller dit seizoen een nieuwe kans, al hangt dat dus wel af van een vertrek van Godts.

➡️ Meer over Noa Lang

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Kolie
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CG
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Heel erg goed over nadenken voordat er een verkeerde keuze wordt gemaakt!!

Ajacied00
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Iedereen wilt naar Ajax meneer Rots. Ik zie Lang graag komen, echte Ajacied met zijn lef en branie

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
315 Reacties
862 Dagen lid
1.085 Likes
Kolie
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Niet doen alleen maar ellemde

CG
3.723 Reacties
1.111 Dagen lid
14.151 Likes
CG
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  • 2
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Heel erg goed over nadenken voordat er een verkeerde keuze wordt gemaakt!!

Ajacied00
85 Reacties
880 Dagen lid
545 Likes
Ajacied00
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  • 0
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Iedereen wilt naar Ajax meneer Rots. Ik zie Lang graag komen, echte Ajacied met zijn lef en branie

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
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0
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PSV
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Ajax
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Feyenoord
0
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Groningen
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