Daan Rots (FC Twente) onthult: ‘Ik hoor via-via dat hij naar Ajax wil’

Daan Rots heeft vanuit zijn omgeving opgevangen dat openstaat voor een terugkeer naar Ajax, zo vertelt de aanvaller van FC Twente in de voetbalpodcast VERSUZ.

Afgelopen week werd bekend dat Ajax in Lang de opvolger van Mika Godts ziet. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en zou een prijskaartje van zo’n zestig miljoen euro om de nek hebben hangen. Een terugkeer van Lang naar zijn geliefde club lijkt best aannemelijk, zo kunnen we opmaken uit de volgende woorden van Rots.

Artikel gaat verder onder video

“Ze willen toch Noa Lang?”, begint de vleugelspeler van FC Twente. Rots komt vervolgens met een onthulling: “Ik hoorde, via-via, dat Noa Lang dat ook wel graag wilde. Dat hoorde ik”, onthult hij. Hij herhaalt: “Ik hoor dat hij openstaat voor Ajax. Maar dat is ook zijn club, toch?”, zegt hij.

Lang mag overigens vertrekken bij zijn club Napoli. De Nederlander heeft geen toekomst meer bij de Italiaanse club en mag naar verluidt voor zo’n 25 miljoen euro vertrekken. Lang is allesbehalve een onbekende bij Ajax. Bij die club maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, al wist hij nooit écht door te breken. Mogelijk krijgt de flamboyante aanvaller dit seizoen een nieuwe kans, al hangt dat dus wel af van een vertrek van Godts.