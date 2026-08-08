Vermoedelijke opstelling Ajax: Sánchez voert één wijziging door tegen PEC

Ajax begint zondag naar verwachting zonder topaanwinsten Marc ter Stegen en aan het eerste Eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen, uit bij PEC Zwolle. Trainer Míchel Sánchez lijkt één wijziging door te gaan voeren in zijn basisformatie ten opzichte van het elftal dat donderdag met 3-1 te sterk was voor Shelbourne FC.

In het heenduel in de derde voorronde van de Conference League kreeg Anton Gaaei op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Lucas Rosa. Wij verwachten echter dat de Braziliaan zondag in Zwolle aan de aftrap zal verschijnen, waardoor de Deen weer naar de bank verhuist. De overige tien spelers zouden hun basisplaatsen behouden.

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Sánchez liet vrijdag al weten dat de van FC Barcelona gehuurde doelman Ter Stegen nog niet voldoende heeft meegetraind om tegen PEC in de basis te staan. Daarom lijkt Maarten Paes andermaal de logische keuze onder de lat. Voor Julian Brandt geldt hetzelfde als voor zijn landgenoot Ter Stegen, ook hij zal dan ook opnieuw moeten hopen op een invalbeurt.

Centraal achterin kan Sánchez nog niet beschikken over de geblesseerde Josip Sutalo, die ondertussen wordt gelinkt aan een transfer naar Benfica. Ko Itakura is wél inzetbaar, maar lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de reservebank achter Aaron Bouwman. Datzelfde geldt voor Youri Baas, die Daley Blind voor zich heeft als linker centrale verdediger. Owen Wijndal lijkt opnieuw te mogen starten als linksback. Enerzijds omdat hij het de laatste wedstrijden niet onaardig doet - tegen Shelbourne tekende hij zelfs voor de 2-0 - maar ook omdat hij 'in de etalage staat' en deze zomer nog mag vertrekken, aangezien er met Caio Henrique al een nieuwe linksback is aangetrokken en Ajax óók op Jofre Torrents (Barcelona) aast.

Wat voor Wijndal geldt, gaat ook op voor Kasper Dolberg. Ook de Deen mag deze zomer nog uitzien naar een nieuwe werkgever. Dat hij tegen Shelbourne eindelijk weer eens een doelpuntje meepikte zal daar wellicht bij helpen. Daar komt bij dat zomeraanwinst Marcos Leonardo nog geen overtuigende indruk maakt en dat Tolu Arokodare ook nog niet klaar lijkt voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts