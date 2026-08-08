Toptransfer in de maak: Liverpool slaat verrassend toe bij FC Barcelona

zet zijn loopbaan zo goed als zeker voort bij Liverpool, zo verzekeren zowel Engelse als Spaanse media én Fabrizio Romano. De verdediger van FC Barcelona wordt voor één seizoen gehuurd door The Reds, die een koopoptie hebben bedongen.

Volgens verschillende betrouwbare media ontbreekt alleen de officiële bekendmaking nog van de transfer. Liverpool huurt de Uruguayaanse verdediger voor één seizoen mét een koopoptie. Daarnaast neemt de Engelse topclub het volledige salaris over van de 27-jarige stopper, die in Barcelona nog een contract tot 2031 heeft.

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Araújo wilde in eerste instantie niet vertrekken uit Catalonië, maar is na een gesprek met trainer Hansi Flick van gedachten veranderd. De oefenmeester liet hem weten dat de verdediger mogelijk op minder speeltijd kan rekenen dan hem lief is. Bovendien was hij de afgelopen seizoenen al geen basisspeler meer.

Op Anfield lijkt de kans op een basisplaats een heel stuk groter voor Araújo. Bij Liverpool ontbreekt onder meer Joe Gomez met een blessure.