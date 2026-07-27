Vinícius neemt duidelijk besluit over toekomst na interesse van Arsenal en Liverpool

wil zijn contract bij Real Madrid verlengen. Ondanks belangstelling van Arsenal en Liverpool ligt zijn prioriteit nog altijd in de Spaanse hoofdstad. Ook de clubleiding wil verder met de Braziliaanse aanvaller, meldt de Spaanse krant AS. De onderhandelingen worden naar verwachting deze week hervat.

Vinícius beschikt nog over een contract voor één seizoen. Daardoor volgen verschillende Europese topclubs zijn situatie nauwgezet. Een transfer deze zomer kan Real Madrid nog een aanzienlijke vergoeding opleveren, terwijl de aanvaller in 2027 transfervrij zou kunnen vertrekken wanneer een akkoord uitblijft.

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Arsenal heeft inmiddels geïnformeerd naar zijn situatie. Eerder toonde ook Liverpool belangstelling, al lijkt die club vooral te mikken op een transfervrije overstap in de zomer van 2027. De voorkeur van Vinícius ligt desondanks bij een langer verblijf in Madrid.

Vinícius wil duidelijkheid over zijn rol

De contractgesprekken worden hervat zodra Vinícius terugkeert van vakantie. Voordat hij een definitief besluit neemt, wil hij met de clubleiding bespreken welke positie hij krijgt binnen het nieuwe project onder José Mourinho.

Daarbij draait het niet alleen om zijn sportieve rol. Vinícius wil ook weten of Real Madrid hem financieel waardeert op een niveau dat past bij de status die hij in het internationale voetbal heeft verworven. Mourinho wil de aanvaller volgens AS eveneens behouden en zoekt naar een manier om het rendement van een aanval met Yan Diomandé (moet overkomen van RB Leipzig), Kylian Mbappé en Vinícius te realiseren, met Jude Bellingham achter het drietal.

De onderhandelingen waren eerder al vergevorderd, maar kwamen een jaar geleden abrupt stil te liggen. Vinícius had zijn aanvankelijke salariseisen flink verlaagd, terwijl Real Madrid zijn aanbieding had verhoogd. Beide partijen naderden elkaar zo dicht dat een akkoord vrijwel zeker leek.

Toch zette niemand de laatste stap. Real Madrid en het kamp-Vinícius weigerden op het laatste, relatief kleine verschil toe te geven, waarna de onderhandelingen stilvielen.

Salariseis van twintig miljoen euro

Vinícius mikt momenteel op een jaarsalaris van ongeveer twintig miljoen euro netto. Dat zou vijf miljoen euro meer zijn dan wat hij gemiddeld genomen na zijn vorige contractverlenging kreeg toegekend.

De Braziliaan ondertekende in 2022 een verbintenis tot medio 2027, al werd dat akkoord pas op 31 oktober 2023 openbaar gemaakt. Over vijf seizoenen ontvangt hij volgens AS in totaal 75 miljoen euro netto. Het salaris loopt gedurende het contract op: Vinícius begon op ongeveer tien miljoen euro en zou in het komende seizoen rond de achttien miljoen euro verdienen. Sinds het winnen van de FIFA The Best-prijs ontvangt hij bovendien twee miljoen euro extra.

De aanvaller voelde zich de afgelopen maanden op bepaalde momenten onvoldoende gewaardeerd. Vooral de belangstelling van Real Madrid voor Julián Álvarez en later Michael Olise speelde daarbij een rol. Ook zag Vinícius zijn prominente positie veranderen na de komst van Bellingham en vervolgens Mbappé.

Toch bleef zijn sportieve betekenis voor Real Madrid groot. Vinícius speelde een doorslaggevende rol bij de laatste twee Champions League-zeges van de club en wil ook na de mogelijke komst van Diomande een hoofdrol blijven vervullen. Volgens AS is hij bereid om de onderhandelingen soepel te laten verlopen. Real Madrid heeft op zijn beurt dezelfde prioriteit: de Braziliaan langer aan de club verbinden.