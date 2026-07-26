Groot nieuws: Memphis Depay hakt knoop door over toekomst bij Corinthians

blijft verbonden aan Corinthians, zo meldt Fabrizio Romano zondagavond. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club zijn het eens geworden over een nieuw contract tot juni 2028.

Daarmee komt er een einde aan de speculaties over de toekomst van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Depay had bij Corinthians nog maar een contract voor één week, terwijl meerdere clubs interesse toonden. Onder meer Flamengo en Turkse promovendus Çorum FK zouden de rechtspoot op de korrel hebben gehad.

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Volgens Romano ligt de toekomst van de spits ‘gewoon’ bij zijn huidige club. Depay en Corinthians zouden het namelijk eens zijn geworden over een nieuwe verbintenis. De oud-spits van onder meer PSV en Manchester United verlengt zijn contract naar verluidt met twee seizoenen, waardoor hij tot juni 2028 bij de Braziliaanse club te bewonderen is. De Nederlander koos in september 2024 verrassend voor een overstap naar Corinthians, waar hij tot dusverre goed was voor twintig treffers.