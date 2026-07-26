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Groot nieuws: Memphis Depay hakt knoop door over toekomst bij Corinthians

26 juli 2026, 22:45
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Memphis Depay blijft verbonden aan Corinthians, zo meldt Fabrizio Romano zondagavond. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club zijn het eens geworden over een nieuw contract tot juni 2028.

Daarmee komt er een einde aan de speculaties over de toekomst van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Depay had bij Corinthians nog maar een contract voor één week, terwijl meerdere clubs interesse toonden. Onder meer Flamengo en Turkse promovendus Çorum FK zouden de rechtspoot op de korrel hebben gehad.

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Volgens Romano ligt de toekomst van de spits ‘gewoon’ bij zijn huidige club. Depay en Corinthians zouden het namelijk eens zijn geworden over een nieuwe verbintenis. De oud-spits van onder meer PSV en Manchester United verlengt zijn contract naar verluidt met twee seizoenen, waardoor hij tot juni 2028 bij de Braziliaanse club te bewonderen is. De Nederlander koos in september 2024 verrassend voor een overstap naar Corinthians, waar hij tot dusverre goed was voor twintig treffers.

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DeTulpengeneraal
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DeTulpengeneraal
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En wat is het grote nieuws?

Ajeto!
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Ajeto!
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@DeTulpengeneraal, dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

DeTulpengeneraal
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28 Reacties
1.016 Dagen lid
66 Likes
DeTulpengeneraal
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En wat is het grote nieuws?

Ajeto!
696 Reacties
1.399 Dagen lid
3.886 Likes
Ajeto!
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@DeTulpengeneraal, dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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