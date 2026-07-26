Nieuwe domper: derde transferkans dreigt te mislukken voor Kodai Sano

Het lijkt erop dat opnieuw naast een transfer gaat grijpen. De gewilde middenvelder van NEC zag een overstap naar Ajax en Hoffenheim al in het water vallen, en daar lijkt PSV nu bij te komen. Volgens het Eindhovens Dagblad vinden de Eindhovenaren de vraagprijs van achttien miljoen euro te gortig.

Streep door transfer naar Ajax

Het verhaal rond de Japanner is bekend: al sinds de winterstop van afgelopen seizoen maakt Sano aanspraak op een transfer, maar telkens blijft die uit. In eerste instantie leek de middenvelder op weg naar Ajax.

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De spelverdeler bereikte al snel een akkoord op hoofdlijnen met de Amsterdammers, maar NEC wilde hem absoluut niet kwijt. Sano gaf eerlijk aan dat hij moeite had met het mislopen van de transfer, maar zette de knop om en kende een uitstekende tweede seizoenshelft. Daarin wist hij met NEC de knappe derde plaats te behalen.

Hoffenheim kiest voor andere middenvelder

Net als in de winterstop is er ook in de huidige zomerse transferperiode weer voldoende interesse in Sano. Al snel werd de Japanner gelinkt aan een overstap naar de Bundesliga, waar Hoffenheim het meest concreet geïnteresseerd was. Volgens diverse media was NEC akkoord met een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro, maar ging de transfer alsnog niet door.

Dat had alles te maken met de keuze van Hoffenheim. De Duitsers kozen op het laatste moment toch voor Nathan De Cat van Anderlecht.

Ook PSV haakt af

Zo is Sano nog altijd speler van NEC, al rook PSV zijn kans. Volgens De Telegraaf gingen de Eindhovenaren ‘volle bak’ voor de Japanner. Maar ook die overstap lijkt in rook op te gaan. Rik Elfrink meldt dat de gesprekken met NEC zijn stopgezet door de landskampioen.

PSV was bereid om diep in de buidel te tasten voor Sano, maar NEC verlangt naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro inclusief bonussen. “Het lijkt erop dat PSV een prijs van 14 à 15 miljoen het maximum vindt”, schrijft de goed ingevoerde journalist.

“PSV heeft een duidelijk signaal van NEC gekregen. De Nijmeegse club wil volgens bronnen rond de situatie zo’n achttien miljoen euro plus bonussen ontvangen voor de middenvelder en PSV vindt dat niet realistisch”, aldus Elfrink.

Tóch nog hoop

Het lijkt er dus op dat Sano voor de derde keer een transfer uit zijn hoofd kan zetten. Alleen als de vraagprijs van NEC verandert, bestaat er nog een kans op een overstap naar Eindhoven.