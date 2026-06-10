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‘PSV krijgt concurrentie uit Duitsland voor Kodai Sano’

10 juni 2026, 08:03
Kodai Sano van NEC
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

VfB Stuttgart heeft zijn pijlen gericht op Kodai Sano van NEC, zo melden Bild en Kicker. De Japanse middenvelder zou ook in de belangstelling staan van PSV. Beide clubs plaatsten zich voor het komende seizoen in de Champions League.

Sano ontpopte zich afgelopen seizoen tot een van de smaakmakers bij NEC. De tweevoudig international van Japan, die niet werd opgeroepen voor het WK, lijkt deze zomer te kunnen vertrekken uit Nijmegen, nadat er afgelopen winter ook al voldoende belangstelling voor hem was. Zo werd begin deze maand duidelijk dat PSV zich opnieuw hoopt te versterken met de middenvelder, nadat dit in januari niet lukte.

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Daarvoor krijgen de Eindhovenaren concurrentie uit Duitsland, zo weten verschillende Duitse kranten. Sano is namelijk ook in beeld bij Stuttgart, dat afgelopen seizoen vierde eindigde in de Bundesliga en zich zodoende kwalificeerde voor de Champions League. In het zuidwesten van Duitsland moet Sano de opvolger worden van Angelo Stiller, die deze zomer naar verwachting gaat vertrekken.

Bild stelt dat Sano in Stuttgart de ‘nieuwe Wataru Endo’ moet worden. De middenvelder van Liverpool kwam tussen 2019 en 2023 133 keer uit voor Stuttgart en werd een publiekslieveling in Duitsland. De krant stelt dat NEC een bedrag van twintig miljoen euro verlangt voor Sano, maar dat dit op dit moment te duur is voor Stuttgart. Alleen als Stiller meer dan vijftig miljoen euro oplevert, maakt de Duitse club kans op de komst van de Japanner.

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Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
34
3
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

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