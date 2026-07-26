Aanstelling Andrea Pirlo op losse schroeven door nieuwe onthullingen

Andrea Pirlo leek hard op weg om de nieuwe bondscoach van Italië te worden, maar een omstreden samenwerking met een Russische bookmaker heeft de onderhandelingen abrupt afgeremd. Bondsvoorzitter Giovanni Malagò wil eerst tot op de bodem uitzoeken hoe de voormalig middenvelder verbonden is aan Fonbet, voordat de Italiaanse voetbalbond een definitief besluit neemt.

Pirlo is sinds oktober global ambassador van Fonbet, een grote Russische onderneming die actief is in de gokindustrie. Dat hij als voetbaltrainer aan een bookmaker is verbonden, hoeft op zichzelf geen onoverkomelijk obstakel te zijn. Een dergelijke samenwerking kan worden beëindigd. Vooral de Russische achtergrond van het bedrijf zorgt binnen de federatie echter voor grote twijfels.

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De betrekkingen tussen Italië en Rusland zijn ernstig verslechterd sinds de Russische aanval op Oekraïne in februari 2022. Dat Pirlo zich vervolgens inzette om een Russisch bedrijf onder de aandacht te brengen, ligt daardoor bijzonder gevoelig. Twee maanden geleden reisde hij bovendien samen met Marco Materazzi, eveneens ambassadeur van Fonbet, naar Moskou voor promotionele activiteiten.

Politieke kritiek op mogelijke benoeming Pirlo

De mogelijke aanstelling van Pirlo heeft inmiddels ook in de Italiaanse politiek tot stevige reacties geleid. Pina Picierno, vicevoorzitter van het Europees Parlement, vindt dat de oud-international zich bewust heeft laten gebruiken voor Russische beeldvorming.

“Hij heeft vrijwillig en herhaaldelijk zijn aanzien verbonden aan een poging om het regime van Poetin te normaliseren. Hij nam deel aan initiatieven die door de propaganda van het Kremlin werden benut, terwijl Oekraïne werd gebombardeerd. Hem aanstellen zou een grote fout zijn”, aldus Picierno.

Ook Benedetto Della Vedova, parlementslid namens +Europa, plaatst vraagtekens bij de keuzes van Pirlo. “De goksector valt niet onder de Europese sancties, maar dat neemt niet weg dat een publiek figuur met de statuur van Andrea Pirlo zou moeten nadenken over de publieke betekenis van privé- en zakelijke beslissingen”, stelt hij.

Mauro Berruto, binnen de Democratische Partij verantwoordelijk voor sport, wijst op de voorbeeldfunctie die bij het bondscoachschap hoort. “Pirlo spreekt een hele beweging en een complete wereld aan. Hij krijgt een institutionele rol die op een voorbeeldige manier moet worden ingevuld”, zei Berruto.

Carlo Calenda, leider van Azione, ging nog een stap verder. “Wie na 2022 propaganda voor Rusland heeft gemaakt of daaraan heeft meegewerkt, zou geen nationale functie moeten bekleden”, verklaarde hij.

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Malagò heeft inmiddels opdracht gegeven om de precieze aard van de samenwerking tussen Pirlo en Fonbet te onderzoeken. Daarbij wil hij bij voorkeur ook de overeenkomst tussen beide partijen kunnen inzien.

Een extra gevoeligheid is de rol van Sergey Lomakin. De voorzitter en eigenaar van United FC, de club uit Dubai waar Pirlo momenteel trainer is, heeft volgens Italiaanse media aanzienlijke economische belangen in Fonbet. Door Pirlo als trainer vast te leggen, kon zijn internationale uitstraling tegelijkertijd worden gebruikt om de bookmaker meer zichtbaarheid te geven.

Pirlo tekende op 24 juli 2025 bij United FC en werd op 9 oktober van dat jaar benoemd tot global ambassador van Fonbet. Dat lijkt te wijzen op een persoonlijke overeenkomst, maar de juristen van Pirlo houden vol dat de samenwerking volledig is gekoppeld aan zijn functie bij de club.

Wanneer zijn contract met United FC wordt ontbonden, zou volgens die lezing ook zijn verbintenis met Fonbet automatisch eindigen. Pirlo kan de overeenkomst met de club eenzijdig en zonder boete beëindigen. De onderhandelingen met de eigenaren uit Dubai over zijn vertrek zijn al in een vergevorderd stadium.

Italiaanse bond onderzoekt verleden Pirlo

De federatie wil desondanks geen enkel risico nemen. Niet alleen de huidige samenwerking wordt tegen het licht gehouden; ook eerdere activiteiten van Pirlo worden onderzocht. Daarmee wil de bond voorkomen dat na zijn eventuele benoeming alsnog zaken naar buiten komen die tot reputatieschade of ongemakkelijke situaties kunnen leiden.

Pirlo wil zo snel mogelijk met Malagò om tafel, maar een persoonlijk gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De Italiaanse voetbalbond wil niet onderhandelen met een trainer die nog bij een andere club onder contract staat. Daarmee wil de federatie ook richting Italiaanse clubs het goede voorbeeld geven.

Tot dusver hebben alleen Paolo Maldini en Leonardo met Pirlo gesproken. Zij polsten zijn belangstelling en bespraken de eerste contouren van een mogelijk contract. Aan de bereidheid van Pirlo bestaat geen twijfel. Voor Maldini en Leonardo geldt hij als het ideale technische profiel om de Italiaanse nationale ploeg opnieuw op te bouwen, zowel op korte termijn als binnen een langdurig project.

Als uit het onderzoek geen onaanvaardbare bezwaren naar voren komen, wil de federatie snel doorpakken en Pirlo alsnog aanstellen als nieuwe bondscoach van Italië.