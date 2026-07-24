Pep Guardiola hakt knoop door over bondscoachschap

Pep Guardiola heeft een beslissing genomen over het bondscoachschap van Italië, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Spaanse trainer heeft besloten niet op de interesse van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) in te gaan. Hij gaat de komende tijd doorbrengen met zijn familie.

Guardiola vertrok deze zomer na tien jaar bij Manchester City. De 55-jarige trainer werd echter vrijwel direct gelinkt aan een stap naar het internationale voetbal. De Spanjaard werd genoemd als optie om Ronald Koeman op te volgen bij de KNVB, terwijl ook de Italiaanse voetbalbond aan de komst van Guardiola dacht.

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Begin deze week kwam naar buiten dat de Italiaanse bond daadwerkelijk gesprekken voerde met Guardiola. Dit werd woensdag bevestigd door technisch directeur Paolo Maldini. De bestuurder onthulde daarnaast dat ook Carlo Ancelotti, de huidige bondscoach van Brazilië, is benaderd voor de functie.

Volgens Romano heeft Guardiola inmiddels een knoop doorgehakt over het aanbod van Italië. De trainer heeft deze week serieus nagedacht over het Italiaanse bondscoachschap, maar uiteindelijk besloten hier niet op in te gaan. De Spanjaard wil de komende tijd doorbrengen met zijn familie en zich opladen voor een toekomstige terugkeer in het voetbal.