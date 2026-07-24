Pep Guardiola hakt knoop door over bondscoachschap

Pep Guardiola heeft een beslissing genomen over het bondscoachschap van Italië, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Spaanse trainer heeft besloten niet op de interesse van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) in te gaan. Hij gaat de komende tijd doorbrengen met zijn familie.
Guardiola vertrok deze zomer na tien jaar bij Manchester City. De 55-jarige trainer werd echter vrijwel direct gelinkt aan een stap naar het internationale voetbal. De Spanjaard werd genoemd als optie om Ronald Koeman op te volgen bij de KNVB, terwijl ook de Italiaanse voetbalbond aan de komst van Guardiola dacht.
Begin deze week kwam naar buiten dat de Italiaanse bond daadwerkelijk gesprekken voerde met Guardiola. Dit werd woensdag bevestigd door technisch directeur Paolo Maldini. De bestuurder onthulde daarnaast dat ook Carlo Ancelotti, de huidige bondscoach van Brazilië, is benaderd voor de functie.
Volgens Romano heeft Guardiola inmiddels een knoop doorgehakt over het aanbod van Italië. De trainer heeft deze week serieus nagedacht over het Italiaanse bondscoachschap, maar uiteindelijk besloten hier niet op in te gaan. De Spanjaard wil de komende tijd doorbrengen met zijn familie en zich opladen voor een toekomstige terugkeer in het voetbal.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.