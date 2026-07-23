Een flink aantal Argentijnse supporters is woest om het verloop van de verloren WK-finale tegen Spanje. De supporters zijn online een petitie begonnen om de wedstrijd over te laten spelen. Hierbij wordt vooral gewezen naar de rol van scheidsrechter Slavko Vincic.

Spanje was zondag veel te sterk voor Argentinië in de finale van het WK, maar wist het overwicht pas in de tweede helft van de verlenging om te zetten in score. Op dat moment speelden de Zuid-Amerikanen met tien man nadat Enzo Fernández in de slotfase van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart had gekregen voor een overtreding op Pau Cubarsí.

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De initiatiefnemers van de petitie, te vinden op Change.org willen nu dat de finale opnieuw wordt gespeeld. “De finale werd ontsierd door het controversiële en corrupte optreden van de scheidsrechter, die volgens videobeelden was omgekocht om de uitslag van de wedstrijd te beïnvloeden”, claimen de Argentijnse fans. “Op sociale media circuleren diverse video's die scheidsrechterlijke beslissingen laten zien die duidelijk één team bevoordelen ten opzichte van het andere, waardoor het natuurlijke verloop van de wedstrijd wordt verstoord.”

De petitie spreekt niet alleen van ‘rechtvaardigheid voor Argentinië’, maar wijst ook naar de toekomst van het voetbal. “We moeten de integriteit van scheidsrechters op alle niveaus van de sport garanderen. Als we corruptie op dit wereldwijde podium ongestraft laten, geven we een slecht voorbeeld voor toekomstige generaties atleten en fans”, klinkt het. “Teken deze petitie om te laten zien dat fans corruptie in het voetbal niet tolereren en dat we eerlijk spel eisen.” Op het moment van schrijven heeft de petitie al meer dan 80.000 handtekeningen opgehaald. Of de FIFA er daadwerkelijk iets mee gaat doen, valt ten zeerste te betwijfelen.