Live voetbal

Woeste Argentijnen eisen overspelen WK-finale tegen Spanje

23 juli 2026, 09:41
Leandro Paredes
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Een flink aantal Argentijnse supporters is woest om het verloop van de verloren WK-finale tegen Spanje. De supporters zijn online een petitie begonnen om de wedstrijd over te laten spelen. Hierbij wordt vooral gewezen naar de rol van scheidsrechter Slavko Vincic.

Spanje was zondag veel te sterk voor Argentinië in de finale van het WK, maar wist het overwicht pas in de tweede helft van de verlenging om te zetten in score. Op dat moment speelden de Zuid-Amerikanen met tien man nadat Enzo Fernández in de slotfase van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart had gekregen voor een overtreding op Pau Cubarsí.

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De initiatiefnemers van de petitie, te vinden op Change.org willen nu dat de finale opnieuw wordt gespeeld. “De finale werd ontsierd door het controversiële en corrupte optreden van de scheidsrechter, die volgens videobeelden was omgekocht om de uitslag van de wedstrijd te beïnvloeden”, claimen de Argentijnse fans. “Op sociale media circuleren diverse video's die scheidsrechterlijke beslissingen laten zien die duidelijk één team bevoordelen ten opzichte van het andere, waardoor het natuurlijke verloop van de wedstrijd wordt verstoord.”

De petitie spreekt niet alleen van ‘rechtvaardigheid voor Argentinië’, maar wijst ook naar de toekomst van het voetbal. “We moeten de integriteit van scheidsrechters op alle niveaus van de sport garanderen. Als we corruptie op dit wereldwijde podium ongestraft laten, geven we een slecht voorbeeld voor toekomstige generaties atleten en fans”, klinkt het. “Teken deze petitie om te laten zien dat fans corruptie in het voetbal niet tolereren en dat we eerlijk spel eisen.” Op het moment van schrijven heeft de petitie al meer dan 80.000 handtekeningen opgehaald. Of de FIFA er daadwerkelijk iets mee gaat doen, valt ten zeerste te betwijfelen.

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Kramer
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Kramer
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Overspelen met een echte scheidsrechter en je staat met 9-0 achter voor rust en loopt nog met 8 man. 😂

Kicker
563 Reacties
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Kicker
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Argentinie voorgoed van het wk verbannen lijkt mij een beter voorstel.

SWVoetbal
152 Reacties
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SWVoetbal
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Ha ha, dit is toch wel ècht de omgekeerde wereld. Die lui zijn serieus de weg kwijt. Als je dit soort onzin roept, heb je geen bord voor je kop, maar 50 dikke betonplaten. Blijkbaar is Lisandro Paredes niet de enige met heel veel losse draadjes...

Lec
11 Reacties
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Lec
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Het is wel duidelijk dat ze helemaal van het padje zijn die zuid Amerikanen. Dan moeten ze de wedstrijd tegen Egypte even terugkijken als ze dan toch perse over een partijdige scheidsrechter willen praten. Moet die wedstrijd dan ook opnieuw?

FCJel
580 Reacties
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FCJel
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Ze zijn vergeten dat spanje 3x heeft kunnen scoren en dat argentinie 0 schoten op doel had? 1 afgekeurd doelpunt zou je zelfs behoorlijk in twijfel kunnen trekken.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.082 Reacties
1.395 Dagen lid
20.275 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 15
    + 1
avatar

Overspelen met een echte scheidsrechter en je staat met 9-0 achter voor rust en loopt nog met 8 man. 😂

Kicker
563 Reacties
739 Dagen lid
1.403 Likes
Kicker
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  • 7
    + 1
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Argentinie voorgoed van het wk verbannen lijkt mij een beter voorstel.

SWVoetbal
152 Reacties
405 Dagen lid
299 Likes
SWVoetbal
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  • 7
    + 1
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Ha ha, dit is toch wel ècht de omgekeerde wereld. Die lui zijn serieus de weg kwijt. Als je dit soort onzin roept, heb je geen bord voor je kop, maar 50 dikke betonplaten. Blijkbaar is Lisandro Paredes niet de enige met heel veel losse draadjes...

Lec
11 Reacties
1.070 Dagen lid
252 Likes
Lec
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  • 2
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Het is wel duidelijk dat ze helemaal van het padje zijn die zuid Amerikanen. Dan moeten ze de wedstrijd tegen Egypte even terugkijken als ze dan toch perse over een partijdige scheidsrechter willen praten. Moet die wedstrijd dan ook opnieuw?

FCJel
580 Reacties
1.083 Dagen lid
4.829 Likes
FCJel
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  • 0
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avatar

Ze zijn vergeten dat spanje 3x heeft kunnen scoren en dat argentinie 0 schoten op doel had? 1 afgekeurd doelpunt zou je zelfs behoorlijk in twijfel kunnen trekken.

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Gespeeld op 19 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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