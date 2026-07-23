Ajax heeft het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Donderdagavond zullen de Amsterdammers dit direct gaan dragen in het uitduel bij FK Vojvodina in de voorronde van de Conference League. De meningen van de supporters over het shirt zijn compleet verdeeld.

Ajax heeft donderdag het uitshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Amsterdammers gaan zijn uitwedstrijden spelen in een overwegend zwart tenue met verschillende oranje details. Zo zijn de mouwen en kraag voorzien van een oranje rand en staan ook het Ajax-logo, hoofdsponsor Ziggo en het Trefoil-logo van Adidas in die kleur op het shirt.

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Door middel van horizontale, oranje, gegolfde lijnen is het shirt onderverdeeld in verschillende banen. In drie van die banen zijn in het grijs abstracte beeltenissen te zien van ‘iconische momenten uit de clubhistorie’. Onder meer ‘legendarische spelers’ en ‘gewonnen prijzen’ zouden terug te zien zijn op het shirt. In de nek staan de drie kruizen van Amsterdam, eveneens in het oranje.

Op social media zijn de meningen over het nieuwe tenue verdeeld. “Wat een shirt. Wat een mediateam”, reageert een supporter. Een ander maakt zijn standpunt helder door met drie emoji’s te reageren: “😍😍😍”. Toch ziet niet iedereen het zitten in het nieuwe tenue. “Ontworpen door ChatGPT?”, vraagt iemand zich af. Een andere gebruiker komt met een vergelijkbaar sentiment en vraagt of de blinde muzikant Stevie Wonder voor het design heeft gezorgd. “Afgrijselijk”, reageert een ander kort maar krachtig.