‘Bom barst bij Barcelona: Flick is vertrouwen in De Jong volledig kwijt’

Hans-Dieter Flick heeft geen vertrouwen meer in , zo weet Barcelona-volger Gerard Romero. De middenvelder kampte in aanloop naar het WK met fysieke problemen en zou zelfs een keer hebben geweigerd om aan de aftrap te verschijnen om zo geen risico te nemen.

De Jong had in aanloop naar het WK te maken met fysieke problemen en wilde alles op alles zetten om het toernooi te kunnen spelen met Oranje. Op de eindronde heeft de middenvelder een knieblessure opgelopen, die hem nu maanden aan de kant lijkt te houden. De Jong heeft na het oplopen van de blessure nog twee wedstrijden met injecties gespeeld, wat de knie nog meer beschadigde.

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Volgens Romero is er nu een bom gebarsten bij Barcelona. “Alles is terug te leiden naar de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid”, begint de verslaggever. De medische staf van de Catalanen had De Jong fit genoeg verklaard om aan de wedstrijd te beginnen. Flick wilde de middenvelder zestig minuten laten spelen, maar de Nederlander weigerde dit.

“Frenkie zei: ‘Ik wil in aanloop naar het WK geen enkel risico nemen’”, aldus Romero. Na de uitschakeling in de zestiende finale met Oranje keerde De Jong dus met een nieuwe blessure terug naar Spanje, wat voor frustratie zorgt binnen de club. “Flick is zijn vertrouwen in de speler compleet kwijt. Hij rekent niet meer op Frenkie de Jong, de band is onherstelbaar beschadigd”, besluit de journalist.