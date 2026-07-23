FC Twente - Ferencváros op tv: zo kijk je gratis naar het EL-voorrondeduel

FC Twente opent donderdagavond de jacht op een plek in de competitiefase van de Europa League. De Enschedeërs nemen het in de tweede voorronde op tegen Ferencváros en spelen de heenwedstrijd in eigen huis. Waar en hoe laat kun je de wedstrijd bekijken? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint FC Twente - Ferencváros?

De heenwedstrijd tussen FC Twente en het Hongaarse Ferencváros begint donderdag 23 juli om 20.00 uur in de Grolsch Veste. De Poolse scheidsrechter Damian Kos is aangesteld om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Waar wordt FC Twente - Ferencváros uitgezonden?

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De rechten van de Europese toernooien zijn dit seizoen nog altijd in handen van Ziggo Sport, maar dit geldt niet voor de voorrondes. In deze fase van het toernooi mag de thuisspelende ploeg de rechten verkopen. FC Twente - Ferencváros zal daardoor niet bij Ziggo Sport, maar bij ESPN te zien zijn.

ESPN zal het duel uitzenden op het hoofdkanaal, dat bij de meeste tv-aanbieders inbegrepen is in het basispakket. ESPN 1 is bij Ziggo te vinden op kanaal 18, bij KPN op kanaal 14 en bij Odido op kanaal 150. Kijk je tv via een andere aanbieder? Raadpleeg dan je provider op welk kanaal ESPN 1 te vinden is.