Live voetbal

FC Twente - Ferencváros op tv: zo kijk je gratis naar het EL-voorrondeduel

23 juli 2026, 09:10
FC Twente - Ferencváros
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

FC Twente opent donderdagavond de jacht op een plek in de competitiefase van de Europa League. De Enschedeërs nemen het in de tweede voorronde op tegen Ferencváros en spelen de heenwedstrijd in eigen huis. Waar en hoe laat kun je de wedstrijd bekijken? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint FC Twente - Ferencváros?

De heenwedstrijd tussen FC Twente en het Hongaarse Ferencváros begint donderdag 23 juli om 20.00 uur in de Grolsch Veste. De Poolse scheidsrechter Damian Kos is aangesteld om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Waar wordt FC Twente - Ferencváros uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De rechten van de Europese toernooien zijn dit seizoen nog altijd in handen van Ziggo Sport, maar dit geldt niet voor de voorrondes. In deze fase van het toernooi mag de thuisspelende ploeg de rechten verkopen. FC Twente - Ferencváros zal daardoor niet bij Ziggo Sport, maar bij ESPN te zien zijn.

ESPN zal het duel uitzenden op het hoofdkanaal, dat bij de meeste tv-aanbieders inbegrepen is in het basispakket. ESPN 1 is bij Ziggo te vinden op kanaal 18, bij KPN op kanaal 14 en bij Odido op kanaal 150. Kijk je tv via een andere aanbieder? Raadpleeg dan je provider op welk kanaal ESPN 1 te vinden is.

Wat verwacht jij van FC Twente - Ferencváros?

Laden...
101 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Transferoverzicht Eredivisie

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2026/27: Telstar en Fortuna strikken huurling

  • Gisteren, 18:37
  • Gisteren, 18:37
  • 1
Weghorst en Vennegoor of Hesselink

FC Twente staat voor lastig dilemma met Lucas Vennegoor of Hesselink

  • di 21 juli, 07:55
  • 21 jul. 07:55
  • 2
Kristian Hlynsson van FC Twente en Mika Godts van Ajax

Ajax en FC Twente kennen volgende horde richting Conference League

  • ma 20 juli, 14:24
  • 20 jul. 14:24
  • 4
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Ferencváros

FC Twente
20:00
Ferencvárosi TC
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws