FC Twente staat voor lastig dilemma met Lucas Vennegoor of Hesselink

klopt op de deur bij FC Twente. De twintigjarige spits kent een goede start van de voorbereiding, maar staat samen met de club voor een dilemma: blijft hij of laat hij de Grolsch Veste tijdelijk achter zich?

Dat er voor Vennegoor of Hesselink toekomst is in de Grolsch Veste, is duidelijk. De twintigjarige spits onderstreepte dat in de eerste oefenwedstrijden van het seizoen. De jonge spits was trefzeker in de oefenduels met PAOK (2-3 winst), KAA Gent (2-2) en Aberdeen (1-0 winst) en laat een sterke ontwikkeling zien. Tegelijkertijd lijkt hij dit seizoen achter Wout Weghorst en Sam Lammers te beginnen in de pikorde. Dat roept de vraag op wat voor hem de verstandigste keuze is.

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Voor Vennegoor of Hesselink is het van groot belang om komend seizoen veel speelminuten te maken. Een rol als derde spits lijkt zijn ontwikkeling af te remmen. In dat geval zou de spits veel minuten moeten maken bij de Onder 21, terwijl hij klaar is voor speelminuten op een hoger niveau. Dit vormt dan ook een lastig dilemma voor de spits, zo gaf hij onlangs toe in gesprek met RTV Oost: "Het is moeilijk. Ik wil gewoon voetballen. Waar dat dan is, maakt mij niet uit. Ik wil op een goed niveau minuten maken door te scoren en laten zien wie ik ben. Of dat hier is, waarvan ik overtuigd ben dat ik het kan, of dat het ergens anders is. Dat maakt voor mij niet uit als het maar minuten en goals worden."

Wat de situatie voor Vennegoor of Hesselink én FC Twente extra ingewikkeld maakt, is de toekomst van Sam Lammers. Want wat is het perspectief voor de aanvaller, nu de club met Wout Weghorst een nieuwe eerste spits heeft aangetrokken? Wil Lammers genoegen nemen met een reserverol, of kiest hij alsnog voor een vertrek? Het antwoord op die vraag kan grote gevolgen hebben voor het perspectief van Vennegoor of Hesselink.

Tijdelijk vertrek? De Graafschap?

Kijkend naar zijn perspectief op speelminuten lijkt een tijdelijk vertrek op dit moment de beste logische optie, mits Lammers in Enschede blijft. Bij een ambitieuze club in de top van de Keuken Kampioen Divisie zou Vennegoor of Hesselink wekelijks minuten kunnen maken en zich verder kunnen ontwikkelen. Daar kan uiteindelijk ook FC Twente van profiteren. Eerstedivisionist De Graafschap had afgelopen winter al interesse in Vennegoor of Hesselink en is ook deze zomer nadrukkelijk op zoek naar een spits. Een tijdelijke overstap naar Doetinchem zou dan ook een logische stap zijn.

Trainer John van den Brom kijkt daar echter heel anders naar. Niet zonder reden, want met een druk speelschema en mogelijk Europees voetbal wil hij zijn selectie zo breed mogelijk houden. Tegenover TC Tubantia zegt hij dan ook: "Ik doe Lucas niet weg. Zeker niet. Als trainer wil je zoveel mogelijk goede spelers hebben. Zeker omdat we hopelijk straks drie keer in de week gaan spelen.”

Voorlopig is Vennegoor of Hesselink in ieder geval nog speler van FC Twente. De komende weken moeten uitwijzen of hij komend seizoen zijn minuten in Enschede maakt of elders ervaring gaat opdoen.