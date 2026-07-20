Grensrechter Kevin Bodde heeft in een emotioneel bericht op sociale media stilgestaan bij het overlijden van Rob Dieperink. Bodde was assistent-scheidsrechter bij de laatste wedstrijd die Dieperink floot en zou afgelopen zaterdag opnieuw met hem op het veld staan.

Scheidsrechter Rob Dieperink overleed maandag totaal onverwacht op 38-jarige leeftijd. Het tragische nieuws zorgde voor een grote schok in de Nederlandse voetbalwereld. Vlak voor zijn overlijden stond Dieperink nog op het veld bij het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en Apollon Limassol, samen met grensrechter Kevin Bodde. Afgelopen zaterdag zouden zij ook het oefenduel tussen PEC Zwolle en Cercle Brugge in goede banen leiden. Zover kwam het niet.

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"De tweede oefenwedstrijd. Een wedstrijd waar je bij zou zijn, Rob", begint Bodde op Instagram. "Vorige week hadden we de eerste oefenwedstrijd bij Go Ahead Eagles. We hadden zondag nog contact over deze tweede oefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en Cercle Brugge en de wedstrijden die er de komende maanden nog zouden volgen. Dat wilde je graag. Het gesprek eindigde met: 'Ik zie je zaterdag weer, ik kijk ernaar uit.' Woorden die ik helaas nooit meer zal vergeten. Je was er zaterdag zeker bij. Helaas niet fysiek, maar in mijn gedachten. Dat gevoel ga ik in elke wedstrijd meenemen. Jij gaf mij vertrouwen langs de lijn, maar ook zeker buiten het veld of stadion."

Komende dinsdag vindt de uitvaart van Dieperink plaats. Die zal in besloten kring worden gehouden.