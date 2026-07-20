Robert Maaskant heeft maandagavond in De Oranjezomer zijn irritatie uitgesproken over partners van voetballers die zich via sociale media uitlaten over de prestaties van hun man. De trainer, die tegenwoordig regelmatig te zien of te horen is als analist, noemde daarbij en Mikky Kiemeney als grote voorbeeld.

Aan tafel werd besproken dat het Nederlands elftal ondanks het teleurstellend verlopen WK toch niet met lege handen naar huis gaat. Oranje ontvangt de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste land van het toernooi.

"Verschrikkelijk. Nu kan Frenkie de Jong met zijn vriendinnetje (Mikky Kiemeney, red.) weer gaan posten dat ze een prijs hebben gewonnen. Dat irriteert me echt", reageert Maaskant.

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Zijn uitspraak zorgt voor verbaasde reacties aan tafel. "Voetbal is hun beroep. Ik vind dat partners zich daar niet te veel mee moeten bemoeien", vervolgt hij. Vervolgens verduidelijkt Maaskant zijn woorden. "Ik bedoel de partner van een speler, niet vrouwen in het algemeen. Je moet me niet verkeerd begrijpen."

De analist licht zijn standpunt verder toe. "Op het moment dat een man gaat voetballen – dat is zijn werk – moet je hem als gezin dat gewoon laten doen. Daarna heb je privétijd om dingen met elkaar door te nemen. Je hoeft toch niet alles op social media te posten?", aldus Maaskant.