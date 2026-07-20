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Robert Maaskant ergert zich kapot aan Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong: 'Verschrikkelijk!'

20 juli 2026, 22:47
Robert Maaskant over Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong
Foto: © De Oranjezomer
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Robert Maaskant heeft maandagavond in De Oranjezomer zijn irritatie uitgesproken over partners van voetballers die zich via sociale media uitlaten over de prestaties van hun man. De trainer, die tegenwoordig regelmatig te zien of te horen is als analist, noemde daarbij Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney als grote voorbeeld.

Aan tafel werd besproken dat het Nederlands elftal ondanks het teleurstellend verlopen WK toch niet met lege handen naar huis gaat. Oranje ontvangt de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste land van het toernooi.

"Verschrikkelijk. Nu kan Frenkie de Jong met zijn vriendinnetje (Mikky Kiemeney, red.) weer gaan posten dat ze een prijs hebben gewonnen. Dat irriteert me echt", reageert Maaskant.

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Zijn uitspraak zorgt voor verbaasde reacties aan tafel. "Voetbal is hun beroep. Ik vind dat partners zich daar niet te veel mee moeten bemoeien", vervolgt hij. Vervolgens verduidelijkt Maaskant zijn woorden. "Ik bedoel de partner van een speler, niet vrouwen in het algemeen. Je moet me niet verkeerd begrijpen."

De analist licht zijn standpunt verder toe. "Op het moment dat een man gaat voetballen – dat is zijn werk – moet je hem als gezin dat gewoon laten doen. Daarna heb je privétijd om dingen met elkaar door te nemen. Je hoeft toch niet alles op social media te posten?", aldus Maaskant.

Robert Maaskant stoort zich aan spelersvrouwen op social media: 'Laat spelers hun werk doen!'

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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