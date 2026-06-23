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Mikky Kiemeney snoert critici Frenkie de Jong de mond met Instagram-post

23 juni 2026, 09:43
Mikky Kiemeney snoert critici Frenkie de Jong de mond met Instagram-post
Foto: © Instagram @mikkykiemeney
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mikky Kiemeney heeft met een post op Instagram gereageerd op het felle interview van haar man Frenkie de Jong na afloop van Nederland - Zweden (5-1). De middenvelder van Oranje gaf aan dat veel mensen die kritiek op zijn spel hebben niets van voetbal snappen.

Na afloop van de eerste wedstrijd van Oranje op het WK, tegen Japan (2-2), klonk er in Nederland veel kritiek op het spel van De Jong. Daar had de middenvelder zelf geen boodschap aan, zo maakte hij duidelijk na de wedstrijd tegen Zweden. “Ik heb het gevoel dat heel veel mensen eigenlijk niks van voetbal snappen. Die kijken wel, maar die zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten”, maakte hij duidelijk.

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Een veelgehoord kritiekpunt is dat De Jong geen diepe ballen zou geven. “Maar dat is niet waar. Dan kijk je gewoon niet”, ging de middenvelder van Barcelona verder. “Het hangt van de wedstrijd af. Ik kan die bal wel diep schieten, maar als die iedere keer bij de keeper terechtkomt, heeft dat ook geen zin. Dat hangt af van de wedstrijd, van het moment, van hoe iemand loopt of juist niet loopt. Er komen zoveel dingen bij kijken.”

Vanuit de Oranje-selectie klonk er steun voor De Jong en inmiddels heeft ook zijn vrouw via Instagram haar steun publiekelijk uitgesproken. Kiemeney was met hun zoontjes Mason en Miles aanwezig Houston, waar Oranje tegen Zweden speelde. “Wij kijken en wij zien het”, schrijft ze in een post met verschillende foto’s van rondom de wedstrijd, refererend aan het interview van haar man.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
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0
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