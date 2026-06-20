heeft zich na de overtuigende overwinning van het Nederlands elftal op Zweden uitgesproken over de kritiek die hij regelmatig krijgt. De middenvelder van Oranje stelt dat veel mensen niet goed begrijpen wat er op het veld gebeurt.

De Jong speelde de wedstrijd uit ondanks fysieke ongemakken. De middenvelder liep tijdens een training een pijnlijke knieblessure op nadat ploeggenoot Quinten Timber ongelukkig op zijn been terechtkwam.

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"Ik heb nu wel wat pijn, maar ik ben blij dat ik er doorheen heb kunnen komen. Nu even een paar dagen rust", vertelt De Jong aan SBS6. "Het gebeurde op de training. Quinten viel en kwam op mijn knie terecht. Daardoor ging die een beetje naar binnen. Maar het is wel oké."

De Jong reageert op kritiek

Hoewel De Jong tevreden was over het optreden van Oranje, ging het gesprek al snel over zijn rol binnen het elftal. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder aan dat hij met de middenvelder had gesproken over wat hij aanvallend nog meer kan brengen. Meerdere analisten bekritiseren De Jong om het gevel van 'balletjes breed' en zijn gebrek aan diepgang. De FC Barcelona-ster vindt het een goed moment om zijn visie op het spel uit te leggen.

"Ik heb het gevoel dat heel veel mensen eigenlijk niks van voetbal snappen. Die kijken wel, maar die zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten", stelt hij. De Oranje-international stoort zich aan de kritiek dat hij te weinig vooruit speelt. Volgens hem wordt daarbij vaak geen rekening gehouden met de context van een wedstrijd.

"Ik hoor mensen zeggen dat ik geen ballen diep speel, maar dat is niet waar. Dan kijk je gewoon niet. Het hangt van de wedstrijd af. Ik kan die bal wel diep schieten, maar als die iedere keer bij de keeper terechtkomt, heeft dat ook geen zin." De Jong benadrukt dat zijn keuzes afhankelijk zijn van talloze factoren. "Dat hangt af van de wedstrijd, van het moment, van hoe iemand loopt of juist niet loopt. Er komen zoveel dingen bij kijken."

Oproep tot meer waardering

De middenvelder krijgt na afloop steun vanuit de Oranje-selectie. Als hem wordt voorgelegd dat Virgil van Dijk heeft aangegeven dat de kritiek op hem overdreven is en dat hij tot de beste middenvelders ter wereld behoort, kan De Jong die woorden waarderen. "Dat is goed om te horen. Ik denk dat we in Nederland over het algemeen wel wat meer waardering voor spelers kunnen hebben."

Volgens De Jong is kritiek op zichzelf niet het probleem, maar schiet die in Nederland vaak door. "Natuurlijk mag je kritiek hebben als iemand geen goede wedstrijd speelt. Daar hebben we helemaal geen problemen mee. Maar het gaat vaak meteen zo ver dat iemand dan ineens een slechte speler is. We hebben heel veel jongens die in de top spelen of al jaren op een hoog niveau actief zijn. Iedereen kan een mindere wedstrijd hebben. Voor mijn gevoel wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden."

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