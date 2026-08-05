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KNVB meldt opmerkelijk nieuws over Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük

5 augustus 2026, 06:55
Danny Makkelie Serdar Gözübüyük
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De KNVB heeft de scheidsrechters voor de eerste speelronde van de Eredivisie bekendgemaakt. Opmerkelijk nieuws is er over Serdar Gözübüyük en Danny Makkelie.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat aanstaande vrijdag van start met de wedstrijd tussen promovendus SC Cambuur en Excelsior. Allard Lindhout hanteert de fluit en krijgt de eer om de nieuwe voetbaljaargang te openen.

Landskampioen PSV krijgt zaterdag bij de seizoensouverture in eigen huis tegen Fortuna Sittard te maken met Marco Ribbink. De arbiter uit Enschede is met zijn 31 jaar nog betrekkelijk onervaren.

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De Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord staat zondagmiddag onder leiding van Rens Bluemink. Erik Koopman heeft het duel tussen PEC Zwolle en Ajax onder zijn hoede.

De KNVB heeft de twee grootste namen van het scheidsrechtersgilde niet ingeroosterd tijdens de eerste speelronde: Gözübüyuk en Makkelie. Gözübüyuk had afgelopen zondag nog de leiding over het Johan Cruijff Schaal-duel tussen PSV en AZ (0-4) en fluit dinsdagavond Sparta Praag - Olympique Lyon in de derde voorronde van de Champions League. Makkelie kwam voor het laatst in actie op het WK tijdens het zestiende finale-duel tussen Frankrijk en Zweden (3-0).

Alle scheidsrechterstoewijzingen bekijk je hier.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Cambuur
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