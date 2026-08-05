De KNVB heeft de scheidsrechters voor de eerste speelronde van de Eredivisie bekendgemaakt. Opmerkelijk nieuws is er over Serdar Gözübüyük en Danny Makkelie.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat aanstaande vrijdag van start met de wedstrijd tussen promovendus SC Cambuur en Excelsior. Allard Lindhout hanteert de fluit en krijgt de eer om de nieuwe voetbaljaargang te openen.

Landskampioen PSV krijgt zaterdag bij de seizoensouverture in eigen huis tegen Fortuna Sittard te maken met Marco Ribbink. De arbiter uit Enschede is met zijn 31 jaar nog betrekkelijk onervaren.

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De Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord staat zondagmiddag onder leiding van Rens Bluemink. Erik Koopman heeft het duel tussen PEC Zwolle en Ajax onder zijn hoede.

De KNVB heeft de twee grootste namen van het scheidsrechtersgilde niet ingeroosterd tijdens de eerste speelronde: Gözübüyuk en Makkelie. Gözübüyuk had afgelopen zondag nog de leiding over het Johan Cruijff Schaal-duel tussen PSV en AZ (0-4) en fluit dinsdagavond Sparta Praag - Olympique Lyon in de derde voorronde van de Champions League. Makkelie kwam voor het laatst in actie op het WK tijdens het zestiende finale-duel tussen Frankrijk en Zweden (3-0).