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Salah blijft in Europa en gaat 34 miljoen verdienen bij nieuwe club

4 augustus 2026, 19:30
Liverpool-speler Mohamed Salah
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Mohamed Salah blijft actief op de Europese velden. Diverse goed ingevoerde media melden dinsdag dat de Egyptische aanvaller aan de slag gaat in de Turkse competitie.

Salah zit sinds zijn transfervrije vertrek bij Liverpool zonder club. De 34-jarige aanvaller werd in verband gebracht met een overstap naar het Midden-Oosten en de Verenigde Staten, terwijl ook Besiktas serieuze belangstelling had. Zijn keuze lijkt echter gevallen op een andere club.

De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu meldt op X namelijk dat Salah aan de slag gaat bij Trabzonspor. De Turkse club heeft de vedette weten te overtuigen met een tweejarig contract, zo klinkt het. Salah zet volgens Sabuncuoglu woensdag voet op Turkse bodem.

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Salah gaat naar verluidt zeventien miljoen euro per jaar verdienen bij Trabzonspor. Daarnaast heeft hij bedongen dat hij twintig procent van de opbrengsten krijgt die de club verdient met de verkoop van de persoonlijk merchandise van de rechtsbuiten.

Trabzonspor eindigde het afgelopen seizoen op een derde plaats in de Süper Lig en is zodoende komend jaar actief in de Europa League. Voormalig Ajax-doelman André Onana is de bekendste speler in de selectie van hoofdtrainer Fatih Tekke.

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