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Premier League-club maakt werk van Tijjani Reijnders voor 64 miljoen

4 augustus 2026, 18:34
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Tijjani Reijnders kan Manchester City na één seizoen alweer verlaten. Media in Engeland melden dat de Nederlandse middenvelder deze maand binnen de Premier League een transfer kan maken.

Reijnders heeft er pas één seizoen bij Manchester City op zitten. De middenvelder werd in de zomer van 2025 voor ongeveer 54,9 miljoen euro overgenomen bij AC Milan en kende aanvankelijk een vliegende start bij the Citizens.

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Reijnders schitterde bij zijn Premier League-debuut voor Manchester City met een doelpunt en een assist tegen Wolverhampton Wanderers en was vervolgens lange tijd basisspeler onder toenmalig trainer Josep Guardiola. Daarna kwam de klad er echter in voor de Oranje-international: hij verloor zijn basisplaats gaandeweg en was in de gehele tweede seizoenshelft slechts vijf keer basisspeler in de Premier League.

Guardiola is inmiddels vertrokken bij Manchester City en vervangen door Enzo Maresca. Onder de Italiaanse oefenmeester lijkt het perspectief van de Oranje-international broos, waardoor hij bij een goed bod mag vertrekken.

Atlético Madrid toonde eerder deze zomer belangstelling, maar de vraagprijs van zeventig miljoen euro schrikte de Spaanse grootmacht naar verluidt af. Nottingham Forest zou wél grof willen betalen voor Reijnders: de Daily Mail schrijft dinsdag dat de club van nieuwbakken trainer Oliver Glasner ongeveer 64 miljoen euro zou overhebben voor de middenvelder. De interesse van Nottingham Forest wordt bevestigd door transferspecialist Fabrizio Romano, die meldt dat ook Newcastle United in de race zou zijn om de handtekening van Reijnders.

Reijnders heeft nog een contract tot de zomer van 2030 bij Manchester City. De Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van de middenvelder bedraagt volgens FootballTransfers tussen de 50,2 en 61,3 miljoen euro.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 28 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

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