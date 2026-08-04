AZ voert druk op bij FC Groningen: Alkmaarders naderen vraagprijs voor Van Bergen

AZ gaat opnieuw een poging wagen om naar Alkmaar te halen. De club heeft de 22-jarige spits van FC Groningen nog altijd hoog op het wensenlijstje staan en bereidt volgens Voetbal International een nieuw bod voor. Na een periode van radiostilte zijn de gesprekken tussen de clubs nieuw leven ingeblazen, waarbij de Alkmaarders bereid lijken om dichter bij de vraagprijs van de noorderlingen te komen.

De interesse van de bekerwinnaar in de aanvaller is niet nieuw. Eerder deze transferperiode deed AZ al meerdere pogingen om hem los te weken uit Groningen. Het laatste voorstel kon door middel van bonussen oplopen tot ongeveer vijf miljoen euro, maar beide clubs wisten destijds geen akkoord te bereiken. FC Groningen houdt vooralsnog vast aan een stevige transfersom voor de speler.

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Zelf ziet de centrumspits een overstap naar AZ wel zitten. De speler wil graag een volgende stap zetten in zijn carrière, maar laat de onderhandelingen over een mogelijke transfer volledig over aan de betrokken clubs. Bij FC Groningen is hij de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een belangrijke sterkhouder. Tijdens het afgelopen competitieseizoen kwam de aanvaller in 35 duels in actie, waarin hij negen keer scoorde, vier assists leverde en werd uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar'.