Kenneth Perez vindt dat Peter Bosz de 0-4 nederlaag van PSV tegen AZ wel erg gemakkelijk aan de vroege rode kaart van Joey Veerman ophangt. De trainer van de Eindhovenaren wilde na afloop weinig conclusies verbinden aan het aantal tegendoelpunten, maar volgens Perez mag het defensieve optreden van PSV niet volledig buiten beschouwing worden gelaten.

PSV speelde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal ruim tachtig minuten met tien man. Veerman kreeg binnen tien minuten rood nadat hij met zijn noppen het hoofd van Mexx Meerdink had geraakt. Bosz kon zich na het terugzien van de beelden vinden in de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Artikel gaat verder onder video

“Op het veld vond ik het moeilijk te beoordelen, maar ik heb hem net teruggekeken en hij komt te hoog met zijn been”, reageerde Bosz. Volgens de trainer was er door de vroege uitsluiting nauwelijks sprake van een normale wedstrijd. “De conclusie is dat we geen wedstrijd hebben gezien”, stelde de trainer, die vooral tevreden was over de manier waarop zijn ploeg zich aanvankelijk in een laag blok organiseerde.

“We spelen eigenlijk nooit zo. In die zin was het een geweldige training, zo kijk ik er ook naar. Ik vond dat we dat in de eerste helft goed deden. We gaven weinig weg en creëerden zelf nog een paar kansen. Conditioneel hielden we het goed vol. We hebben iets getraind wat we normaal nooit doen. Dat is ook leerzaam en daar zullen we ook dingen uit halen die beter moeten.”

Na rust liep AZ echter uit van 0-1 naar 0-4. Weslley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal maakten de Alkmaarse overwinning na de openingstreffer van Meerdink bijzonder ruim. Toch wilde Bosz de tegendoelpunten niet zwaar laten meewegen in zijn analyse.

“Ik vind niet dat je na deze wedstrijd naar de tegengoals moet kijken”, zei hij. Bosz zag vooral dat zijn spelers elkaar met een man minder probeerden te helpen. “In zo’n laag blok moet je heel veel praten, doorpraten en overgeven. Dat is nieuw, maar dat hebben ze goed gedaan. Of we dat volgende week nodig hebben? Misschien als we weer snel een rode kaart krijgen.”

Perez kritisch op reactie Bosz

Perez zette bij die uitleg zijn vraagtekens. De analist vindt het opvallend dat de vier tegendoelpunten vrijwel volledig terzijde werden geschoven vanwege de rode kaart.

“Dat is toch best wel gek”, reageerde Perez. “Alsof het niet telt omdat je met tien man speelde." Volgens de oud-voetballer kan PSV het verdedigende gedeelte van de wedstrijd wel degelijk analyseren. “Ook met tien man verdedig je meestal met tien spelers. Je kunt nog steeds kijken naar de defensieve organisatie.”

Perez vond het dan ook 'heel makkelijk' dat Bosz de zware nederlaag grotendeels verklaarde aan de hand van de numerieke minderheid. “Dus als je ooit nog eens met tien man tegen een redelijk goede tegenstander komt te staan, geef je het op? De kans is natuurlijk groter dat je verliest, maar ja..."

Door de 0-4 overwinning legde AZ voor de tweede keer in de clubgeschiedenis beslag op de Johan Cruijff Schaal. PSV begint zaterdag aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Veerman lijkt dat duel door een schorsing te moeten missen.