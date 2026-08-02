AZ-spits raakte naar eigen zeggen even in paniek tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De aanvaller kreeg in de openingsfase de noppen in zijn nek en vreesde het ergste toen hij zag hoeveel bloed hij daardoor verloor.

Veerman raakte Meerdink net onder het oor, waarop de aanvaller gelijk naar de grond ging. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet nog even doorspelen, maar legde het spel even later alsnog stil zodat Meerdink verzorgd kon worden. De VAR riep de arbiter vervolgens naar het scherm, waarna Veerman met direct rood werd weggezonden. Met een man meer was AZ veel te sterk voor PSV, dat uiteindelijk op een 0-4 nederlaag werd getrakteerd. Meerdink tekende hoogstpersoonlijk voor de 0-1, door na 25 minuten van dichtbij raak te koppen na een van richting veranderde voorzet van Mateo Chávez.

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Na de wedstrijd verschijnt Meerdink met nog altijd een groot verband op het hoofd voor de camera's van ESPN. Op de vraag hoe het gaat antwoordt de spits eerlijk: "M'n oor zit er nog aan, gelukkig. Ja, anders was ik wel heel erg op Vincent van Gogh gaan lijken. Nee, het was niet lekker." De wond deed direct veel pijn, zegt Meerdink: "Vooral toen de dokter erop drukte. Ik zei: Dokter, ik heb last, maar ze bleef maar doordrukken. Waarom? Omdat ze het vast moest lijmen. Gelukkig zit het nu vast, we gaan dadelijk kijken of we het nog moeten hechten. Maar dat is een zorg voor later."

Terwijl Meerdink op de grond lag kwam Veerman direct informeren naar zijn gesteldheid en om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Daar heeft zijn 'slachtoffer' echter weinig van meegekregen: "Nee, ik heb echt geen idee wat er op dat moment allemaal gebeurde. Eerst had ik het niet eens door, maar toen zag ik bloed en werd ik wel een beetje gek, eigenlijk. Ik raakte licht in paniek en dacht: mijn oor ligt eraf. Maar toen kwam de dokter en die zei dat het meeviel. Maar ja, het deed wel heel veel pijn."

Dat Veerman rood kreeg hoorde Meerdink van de fysiotherapeut van AZ. "Dat kreeg ik te horen toen ik terug liep", zegt de spits. Hoewel hij weet dat het niet Veermans intentie was om hem te raken, vindt Meerdink de straf voor de PSV'er wel terecht. "Ik denk dat hij er niet heel veel aan kon doen, maar ja: het is wel gevaarlijk spel en hij raakte me. Dus uiteindelijk is het denk ik wel een rode kaart."