Europa vol ongeloof over stunt van Ajax: ‘Een enorme verrassing’

Ook buiten Nederland heeft de onverwachte transfer van naar Ajax de nodige stof doen opwaaien. Vooral in Duitsland wordt met verbazing gereageerd op de keuze van de dertigjarige middenvelder. Jordi Cruijff krijgt ondertussen de complimenten voor de manier waarop hij de komst van de voormalig speler van Borussia Dortmund buiten de publiciteit wist te houden.

Ajax maakte vrijdagavond bekend dat Brandt transfervrij naar Amsterdam komt. De 48-voudig international van Duitsland ondertekende een contract tot de zomer van 2029. Hoewel Ajax en Leeds United de afgelopen dagen nadrukkelijk als kandidaten werden genoemd, kwam de definitieve keuze van Brandt voor de Amsterdammers voor veel buitenlandse media alsnog als een verrassing.

Duitse pers spreekt van een ‘verrassingscoup’

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In Duitsland overheerst verbazing. Kicker schrijft dat de overgang 'een beetje uit het niets' komt. Volgens het voetbalblad was het contact tussen Ajax en Brandt bijzonder goed geheimgehouden, ondanks het feit dat de gesprekken achter de schermen al geruime tijd liepen.

Sport1 omschrijft de komst van Brandt als een 'verrassingscoup'. Het medium benadrukt dat de aanvallende middenvelder na zeven seizoenen bij Borussia Dortmund aan een volledig nieuw hoofdstuk begint.

Ook Sky Sport Deutschland noemt de overstap verrassend. De Duitse tak van de sportzender wijst erop dat Brandt meerdere mogelijkheden had, maar uiteindelijk bewust voor Ajax koos.

BILD besteedt aandacht aan het feit dat Brandt voor het eerst in zijn loopbaan buiten Duitsland gaat spelen. De middenvelder kwam eerder uitsluitend uit voor Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

Spaanse lof voor Cruijff, dreun voor Leeds

In Spanje gaat veel aandacht uit naar Cruijff. Mundo Deportivo schrijft dat de technisch directeur er alles aan doet om Ajax opnieuw aan de macht te brengen in Nederland. Brandt wordt omschreven als een van de meest gewilde transfervrije spelers op de markt. De krant wijst daarnaast op de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen, waardoor de selectie van trainer Míchel nog meer internationale allure kan krijgen.

Marca spreekt in de Spaanse berichtgeving van 'nog een cadeautje voor Míchel'. De krant ziet de komst van Brandt als een nieuwe aanwijzing dat Ajax en Cruijff grote ambities hebben. Míchel kan mogelijk spoedig ook worden herenigd met Ter Stegen, met wie hij eerder samenwerkte.