Live voetbal

Europa vol ongeloof over stunt van Ajax: ‘Een enorme verrassing’

31 juli 2026, 22:49
Julian Brandt
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Ook buiten Nederland heeft de onverwachte transfer van Julian Brandt naar Ajax de nodige stof doen opwaaien. Vooral in Duitsland wordt met verbazing gereageerd op de keuze van de dertigjarige middenvelder. Jordi Cruijff krijgt ondertussen de complimenten voor de manier waarop hij de komst van de voormalig speler van Borussia Dortmund buiten de publiciteit wist te houden.

Ajax maakte vrijdagavond bekend dat Brandt transfervrij naar Amsterdam komt. De 48-voudig international van Duitsland ondertekende een contract tot de zomer van 2029. Hoewel Ajax en Leeds United de afgelopen dagen nadrukkelijk als kandidaten werden genoemd, kwam de definitieve keuze van Brandt voor de Amsterdammers voor veel buitenlandse media alsnog als een verrassing.

Duitse pers spreekt van een ‘verrassingscoup’

Artikel gaat verder onder video

In Duitsland overheerst verbazing. Kicker schrijft dat de overgang 'een beetje uit het niets' komt. Volgens het voetbalblad was het contact tussen Ajax en Brandt bijzonder goed geheimgehouden, ondanks het feit dat de gesprekken achter de schermen al geruime tijd liepen.

Sport1 omschrijft de komst van Brandt als een 'verrassingscoup'. Het medium benadrukt dat de aanvallende middenvelder na zeven seizoenen bij Borussia Dortmund aan een volledig nieuw hoofdstuk begint.

Ook Sky Sport Deutschland noemt de overstap verrassend. De Duitse tak van de sportzender wijst erop dat Brandt meerdere mogelijkheden had, maar uiteindelijk bewust voor Ajax koos.

BILD besteedt aandacht aan het feit dat Brandt voor het eerst in zijn loopbaan buiten Duitsland gaat spelen. De middenvelder kwam eerder uitsluitend uit voor Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

Spaanse lof voor Cruijff, dreun voor Leeds

In Spanje gaat veel aandacht uit naar Cruijff. Mundo Deportivo schrijft dat de technisch directeur er alles aan doet om Ajax opnieuw aan de macht te brengen in Nederland. Brandt wordt omschreven als een van de meest gewilde transfervrije spelers op de markt. De krant wijst daarnaast op de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen, waardoor de selectie van trainer Míchel nog meer internationale allure kan krijgen.

Marca spreekt in de Spaanse berichtgeving van 'nog een cadeautje voor Míchel'. De krant ziet de komst van Brandt als een nieuwe aanwijzing dat Ajax en Cruijff grote ambities hebben. Míchel kan mogelijk spoedig ook worden herenigd met Ter Stegen, met wie hij eerder samenwerkte.

Heb jij hoge verwachtingen van Julian Brandt bij Ajax?

Laden...
2004 stemmen

➡️ Meer over de transfer van Julian Brandt

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Julian Brandt

Ajax bevestigt komst van Julian Brandt: 'Een internationale topspeler'

  • Gisteren, 20:34
  • Gisteren, 20:34
  • 14
Mika Godts

Mika Godts voor 45 à 50 miljoen euro op weg naar Paris Saint-Germain

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
  • 8
Jordi Cruijff van Ajax

Ajax krijgt schop na van oud-trainer: 'Ik miste waardering'

  • Gisteren, 16:00
  • Gisteren, 16:00
  • 6
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.060 Reacties
1.404 Dagen lid
4.874 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met rijkhof dachten ze ook een schot in de roos te hebben. Namen zeggen niet alles, is bij feyenoord afgelopen seizoen ook gebleken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.060 Reacties
1.404 Dagen lid
4.874 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met rijkhof dachten ze ook een schot in de roos te hebben. Namen zeggen niet alles, is bij feyenoord afgelopen seizoen ook gebleken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Julian Brandt

Julian Brandt
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7
2022/2023
Dortmund
32
9

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws