De drie redenen waarom Julian Brandt bij Ajax tekent: 'Een militaire operatie'

Ajax heeft met de komst van een van de meest opvallende transfers van de zomer afgerond. De dertigjarige Duitser kon naar verluidt bij meerdere Europese clubs tekenen en elders aanzienlijk meer verdienen, maar koos desondanks voor een driejarig contract in Amsterdam. Volgens De Telegraaf speelden het sportieve verhaal van Ajax, de aantrekkingskracht van de club en de invloed van Jordi Cruijff een doorslaggevende rol.

Brandt komt transfervrij over nadat zijn contract bij Borussia Dortmund aan het einde van het vorige seizoen afliep. De 48-voudig international stond daardoor al langere tijd in de belangstelling van clubs uit Spanje, Italië, Engeland en Duitsland. Toch wist Ajax de concurrentie achter zich te laten. De Telegraaf spreekt van een 'militaire operatie'.

Waarom Julian Brandt voor Ajax koos

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De belangrijkste reden is volgens de krant dat Brandt gelooft in het plan dat Ajax hem heeft voorgelegd. Ondanks de teleurstellende resultaten van de afgelopen jaren zou de middenvelder nog altijd overtuigd zijn van de sportieve mogelijkheden en de internationale uitstraling van de Amsterdamse club.

Daar komt bij dat Ajax nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft op buitenlandse spelers. De historie, de voetbalfilosofie en de reputatie als club waar technisch begaafde spelers een prominente rol krijgen, zouden Brandt hebben aangesproken.

Ook de naam van Jordi Cruijff wordt nadrukkelijk genoemd. De technisch directeur beschikt over een omvangrijk internationaal netwerk en zou dat hebben ingezet om Brandt al in een vroeg stadium van het Ajax-project te overtuigen. De reputatie van de familie Cruijff speelde daarbij volgens de krant eveneens een rol.

Cruijff begon gesprekken al op 1 april

Ajax profiteerde bovendien van de vroege aanpak van Cruijff. De technisch directeur opende de gesprekken naar verluidt al op 1 april. Door zijn aflopende contract mocht Brandt op dat moment met andere clubs onderhandelen.

De voorsprong die Ajax daarmee opbouwde, werd in de maanden daarna niet meer weggegeven. Hoewel Brandt bij andere clubs een veelvoud van zijn Amsterdamse salaris zou kunnen verdienen, bleef hij geïnteresseerd in het verhaal van Ajax.

Cruijff bevestigt dat de onderhandelingen al geruime tijd liepen. “Julian heeft voor Ajax gekozen en daar zijn wij superblij mee. Wij zijn al maanden met elkaar in gesprek en hij kon ook bij andere clubs tekenen. Met hem halen wij een internationale topspeler binnen met veel ervaring en met een fantastische mentaliteit. Ik weet zeker dat hij een kwaliteitsimpuls aan ons team gaat geven."

Brandt speelde voor Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund in totaal 522 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 99 doelpunten en 122 assists. In Amsterdam moet de ervaren aanvallende middenvelder uitgroeien tot een van de nieuwe gezichten van de ploeg.