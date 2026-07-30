kon donderdagavond niet voorkomen dat FC Twente tegen Ferencvárosi TC (2-2) zijn Waterloo vond in de derde voorronde van de Europa League. De nieuwe spits van de Enschedeërs zat er behoorlijk doorheen na het laatste fluitsignaal in Hongarije en maakte een opgefokte indruk.

FC Twente moest in de return tegen Ferencvárosi alle zeilen bijzetten na de 1-2 thuisnederlaag van vorige week uit de heenwedstrijd. De Tukkers kwamen na twintig minuten op achterstand door een benutte strafschop van Toon Raemaekers, maar vervolgens leek er zich een perfect scenario te ontvouwen voor het team van trainer John van den Brom.

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Ferencvárosi kwam in de 36ste minuut namelijk met tien man te staan door een directe rode kaart voor Philippe Rommens, waardoor FC Twente ongeveer een uur een overtalsituatie had. De Eredivisie-formatie wist daar echter niet van te profiteren: Ferencvárosi verdubbelde zijn voorsprong kort na rust via Lenny Joseph, waardoor de late doelpunten van Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink voor FC Twente onvoldoende waren om door te stoten. De ploeg van Van den Brom daalt daardoor af naar de voorrondes van de Conference League. Daarin zal het Slowaakse DAC 1904 de volgende tegenstander zijn.

De emoties liepen na het laatste fluitsignaal in Hongarije hoog op bij Weghorst. De Oranje-international meldde zich eerst samen met ploeggenoot Ramiz Zerrouki bij de Oekraïense scheidsrechter Viktor Kopievsky om verhaal te halen. “De scheids heeft niet alles goed gedaan, echt niet. Er had wel een minuut bij gemogen en her en der een corner, maar het lag niet aan de scheids vandaag”, reageert ESPN-commentator Mark van Rijswijk bij het zien van de beelden.

Weghorst liet zich enkele seconden later opnieuw van zijn mindere kant zien. Raemaekers liep op de spits af, maar Weghorst weigerde de uitgestoken hand van de Belgische verdediger. Raemaekers was daar dan weer niet van gediend en gaf Weghorst een tikje op de borst met zijn hand. Daarna bemoeide ook Raemaekers’ teamgenoot Mariano Gómez zich er nog mee. “Daar gaat het geruzie nog even door…”, zei Van Rijswijk.