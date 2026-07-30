Teruglezen | Zo eindigde het Europa League-avontuur van FC Twente

FC Twente treedt donderdagavond om 20.30 uur aan tegen Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 1-2 nederlaag in De Grolsch Veste moeten de Tukkers alle zeilen bijzetten in de Groupama Aréna in Boedapest. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

LIVE Europa League: Ferencváros - FC Twente Sorteer op: Laatste Oudste 94' - Einde! (2-2) BREAKING Het is over. FC Twente speelt gelijk in Hongarije, maar dat is niet genog. Geen Europa League voor FC Twente. 94' - De laatste minuut loopt (2-2) 90' - Wát een kans! (2-2) Wat een enorme kans voor Lemkin, maar hij kopt over. Daar was bijna de 2-3 voor FC Twente.... 85' - FC Twente scoort opnieuw (2-2) BREAKING GOAL! Het is 2-2. Lucas Vennegoor of Hesselink scoort. Kan het dan nog? 80' - Weghorst scoort! (2-1) BREAKING GOAL! Weghorst maakt er 2-1 van, na een goede voorzet van Taha. 72' - FC Twente wisselt opnieuw aanvallend (2-0) John van den Brom doet er alles aan en brengt nog een spits in: Lucas Vennegoor of Hesselink komt in de ploeg voor Orjasaeter. Pjaca vervangt de onzichtbare Rots. 65' - Het zit er niet in (2-0) FC Twente probeert het nu met oppurtunistische voorzetten vanaf de zijlijn, maar zelfs die ballen vliegen hoog over het doel. Het is typerend voor deze wedstrijd van de Tukkers. 65' - Verbijstering om arbitrage (2-0) Iedereen bij FC Twente is boos, en dat komt door de arbiter van dienst. Een overduidelijke hoekschop voor de Tukkers wordt over het hoofd gezien, waarna iedereen zich meldt bij de leidsman. Ditmaal houdt hij zijn kaarten op zak. 61' - Geel aan de kant van FC Twente (2-0) Lemkin gaat op de bon. De verdediger krijgt een gele kaart vanwege praten. 56' - Frustraties nemen toe.. (2-0) De spelers van FC Twente raken gefrustreerd, en dat is niet gek. De ploeg van Van den Brom zit totaal niet in de wedstrijd en ziet de spelers van Ferencváros steeds sneller naar de grond gaan. 50' - Mokerslag voor de Tukkers (2-0) Nu wordt het wel een heel lastig verhaal voor FC Twente, dat zich lijkt op te moeten maken voor de voorronde van de Conference League... 49' - Joseph vergroot de voorsprong (2-0) BREAKING De thuisploeg, spelend met een man minder, vergroot de voorsprong. Joseph doet het uitstekend en verschalkt Unnerstall op fraaie wijze. 48' - Van den Brom grijpt in (1-0) Twee wissels dus aan de kant van de Tukkers, waarmee John van den Brom laat zien dat hij niet tevreden is over het optreden van zijn ploeg. Het moet echt héél veel beter, wil FC Twente hier een positief resultaat halen. 45' - De bal rolt weer! (1-0) We gaan weer beginnen, maar niet met dezelfde namen. Adelgaard en Hlynsson gaan naar de kant, Weidmann en Lammers komen in het veld. 45' - Rust! (1-0) FC Twente stelt zwaar teleur en zoekt met een 1-0 achterstand de kleedkamer op. Laad meer