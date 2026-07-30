Live voetbal 1

Teruglezen | Zo eindigde het Europa League-avontuur van FC Twente

30 juli 2026, 21:40   Bijgewerkt: 22:28
Live-verslag van de returnwedstrijd tussen Ferencvaros en FC Twente
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
Maak ons je Google-favoriet

FC Twente treedt donderdagavond om 20.30 uur aan tegen Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 1-2 nederlaag in De Grolsch Veste moeten de Tukkers alle zeilen bijzetten in de Groupama Aréna in Boedapest. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

LIVE Europa League: Ferencváros - FC Twente

Sorteer op:

1u geleden

22:24

94' - Einde! (2-2)

Het is over. FC Twente speelt gelijk in Hongarije, maar dat is niet genog. Geen Europa League voor FC Twente.

1u geleden

22:22

94' - De laatste minuut loopt (2-2)

1u geleden

22:18

90' - Wát een kans! (2-2)

Wat een enorme kans voor Lemkin, maar hij kopt over. Daar was bijna de 2-3 voor FC Twente....

1u geleden

22:15

85' - FC Twente scoort opnieuw (2-2)

GOAL! Het is 2-2. Lucas Vennegoor of Hesselink scoort. Kan het dan nog?

1u geleden

22:11

80' - Weghorst scoort! (2-1)

GOAL! Weghorst maakt er 2-1 van, na een goede voorzet van Taha.

1u geleden

22:04

72' - FC Twente wisselt opnieuw aanvallend (2-0)

John van den Brom doet er alles aan en brengt nog een spits in: Lucas Vennegoor of Hesselink komt in de ploeg voor Orjasaeter. Pjaca vervangt de onzichtbare Rots.

2u geleden

21:58

65' - Het zit er niet in (2-0)

FC Twente probeert het nu met oppurtunistische voorzetten vanaf de zijlijn, maar zelfs die ballen vliegen hoog over het doel. Het is typerend voor deze wedstrijd van de Tukkers.

2u geleden

21:54

65' - Verbijstering om arbitrage (2-0)

Iedereen bij FC Twente is boos, en dat komt door de arbiter van dienst. Een overduidelijke hoekschop voor de Tukkers wordt over het hoofd gezien, waarna iedereen zich meldt bij de leidsman. Ditmaal houdt hij zijn kaarten op zak.

2u geleden

21:51

61' - Geel aan de kant van FC Twente (2-0)

Lemkin gaat op de bon. De verdediger krijgt een gele kaart vanwege praten.

2u geleden

21:47

56' - Frustraties nemen toe.. (2-0)

De spelers van FC Twente raken gefrustreerd, en dat is niet gek. De ploeg van Van den Brom zit totaal niet in de wedstrijd en ziet de spelers van Ferencváros steeds sneller naar de grond gaan.

2u geleden

21:41

50' - Mokerslag voor de Tukkers (2-0)

Nu wordt het wel een heel lastig verhaal voor FC Twente, dat zich lijkt op te moeten maken voor de voorronde van de Conference League...

2u geleden

21:39

49' - Joseph vergroot de voorsprong (2-0)

De thuisploeg, spelend met een man minder, vergroot de voorsprong. Joseph doet het uitstekend en verschalkt Unnerstall op fraaie wijze.

2u geleden

21:37

48' - Van den Brom grijpt in (1-0)

Twee wissels dus aan de kant van de Tukkers, waarmee John van den Brom laat zien dat hij niet tevreden is over het optreden van zijn ploeg. Het moet echt héél veel beter, wil FC Twente hier een positief resultaat halen.

2u geleden

21:33

45' - De bal rolt weer! (1-0)

We gaan weer beginnen, maar niet met dezelfde namen. Adelgaard en Hlynsson gaan naar de kant, Weidmann en Lammers komen in het veld. 

2u geleden

21:20

45' - Rust! (1-0)

FC Twente stelt zwaar teleur en zoekt met een 1-0 achterstand de kleedkamer op.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

Bekijk volledige bio
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frustraties bij Sam Lammers: 'Hij is boos, pissig'

Frustraties bij Sam Lammers: 'Hij is boos, pissig'

  • Gisteren, 19:22
  • Gisteren, 19:22
  • 2
Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? 'Dit is niet waar!'

  • Gisteren, 18:07
  • Gisteren, 18:07
  • 1
Bod van Wolverhampton op Van Rooij afgewezen door FC Twente

Bart van Rooij voert gesprekken met Nederlandse topclub

  • Gisteren, 12:16
  • Gisteren, 12:16
  • 1
14 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
82 Reacties
904 Dagen lid
78 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pijnlijk. Maar FC Twente en Ajax in de Conference League kan NL iig nog een hoop punten opleveren.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
82 Reacties
904 Dagen lid
78 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pijnlijk. Maar FC Twente en Ajax in de Conference League kan NL iig nog een hoop punten opleveren.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ferencváros - Twente

Ferencváros
2 - 2
FC Twente
Vandaag gespeeld om 20:30
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws