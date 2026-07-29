Live voetbal 6

Bart van Rooij naar Ajax? 'Dit is niet waar!'

29 juli 2026, 18:07
Bart van Rooij
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Dat FC Twente-rechtsback Bart van Rooij al met Ajax heeft gesproken, klopt niet. Trainer John van den Brom ontkent het bericht van ESPN tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Ferencváros.

Woensdagmiddag meldde ESPN dat Van Rooij in de belangstelling van Ajax staat en dat de verdediger van FC Twente al heeft gesproken met de Amsterdamse club. Dat laatste is volgens Van den Brom en Rots onjuist. "Ik heb het vandaag weer aan Bart gevraagd en er is niets aan de hand. Het is altijd vervelend dat dit soort berichten voor de wedstrijd in het nieuws komen", reageert de trainer.

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Daan Rots, die eveneens aanwezig is op de persconferentie, bevestigt dat. "Het is gewoon niet waar. Er stond dat hij gesproken heeft met Ajax, maar dat heeft hij niet."

Van den Brom baalt van de geruchten. "Dat is gewoon jammer, maar het is niet anders. Het is tot nu toe nog redelijk stil en dan hebben de media het volgens mij nodig om dit soort berichten de wereld in te gooien. Ik kan daar verder vrij weinig mee."

FC Twente moet morgen in Hongarije tegen Ferencváros een 1-2 achterstand zien weg te poetsen. Een week geleden gingen de Tukkers in de eigen Grolsch Veste teleurstellend onderuit. Uitgerekend Van Rooij maakte in dat duel een zwakke indruk.

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Cris Willaert zal het wel weer van zijn geweldig betrouwbare bronnen hebben gehad 😅

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.248 Reacties
1.402 Dagen lid
6.689 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Cris Willaert zal het wel weer van zijn geweldig betrouwbare bronnen hebben gehad 😅

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Bart van Rooij

Bart van Rooij
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 25 jaar (26 mei 2001)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
33
3
2024/2025
Twente
34
1
2023/2024
NEC
24
2
2022/2023
NEC
33
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0
16
Twente
0
0
0
17
Utrecht
0
0
0
18
Willem II
0
0
0

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