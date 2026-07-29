Dat FC Twente-rechtsback al met Ajax heeft gesproken, klopt niet. Trainer John van den Brom ontkent het bericht van ESPN tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Ferencváros.

Woensdagmiddag meldde ESPN dat Van Rooij in de belangstelling van Ajax staat en dat de verdediger van FC Twente al heeft gesproken met de Amsterdamse club. Dat laatste is volgens Van den Brom en Rots onjuist. "Ik heb het vandaag weer aan Bart gevraagd en er is niets aan de hand. Het is altijd vervelend dat dit soort berichten voor de wedstrijd in het nieuws komen", reageert de trainer.

Artikel gaat verder onder video

Daan Rots, die eveneens aanwezig is op de persconferentie, bevestigt dat. "Het is gewoon niet waar. Er stond dat hij gesproken heeft met Ajax, maar dat heeft hij niet."

Van den Brom baalt van de geruchten. "Dat is gewoon jammer, maar het is niet anders. Het is tot nu toe nog redelijk stil en dan hebben de media het volgens mij nodig om dit soort berichten de wereld in te gooien. Ik kan daar verder vrij weinig mee."

FC Twente moet morgen in Hongarije tegen Ferencváros een 1-2 achterstand zien weg te poetsen. Een week geleden gingen de Tukkers in de eigen Grolsch Veste teleurstellend onderuit. Uitgerekend Van Rooij maakte in dat duel een zwakke indruk.