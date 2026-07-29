Wilfred Genee boycot gast bij Vandaag Inside, Johan Derksen baalt stevig

Johan Derksen vindt het een aderlating voor Vandaag Inside dat Victor Vlam niet meer aanschuift bij de talkshow. De analist is groot fan van de mediadeskundige, maar stelt dat Wilfred Genee zijn komst blijft tegenhouden.

In de podcast Groeten uit Grolloo bespreekt Derksen Vandaag Inside en de eventuele komst van Vlam. De besnorde analist zou de mediadeskundige, die regelmatig te gast is bij De Oranjezomer, graag aan tafel zien verschijnen: "Hij is heel goed. Victor Vlam is een wijsneus die heel goed kan formuleren. Hij vertelt de grootst mogelijke onzin, maar verzint daar altijd weer argumenten bij. Hij heeft een plaat voor z’n hoofd."

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Derksen vervolgt: "Victor Vlam aan tafel: dat is een garantie voor discussie. Hij begint te oreren en dan zie je de mensen schuimbekkend aan tafel. Ze reageren erop. Ik vind hem echt een heel goede gast in dat soort talkshows. Ik zou Victor Vlam er graag bij hebben bij Vandaag Inside. Maar ik sta daar volledig alleen in", geeft Derksen aan.

De oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en Veendam weet namelijk dat Wilfred Genee daar niet voor openstaat: "Het feit dat we hem een lul vinden, is geen argument om hem niet aan tafel te willen. Wat bréngt-ie aan tafel? Maar Wilfred Genee heeft niets met Victor Vlam. Ik geloof ook niet dat René van der Gijp heel enthousiast is… De eindredactie hoor ik er ook niet over. Ik wil niet drammen. Maar ik geniet van hem als-ie bij Hélène Hendriks zit."

Reactie van Wilfred Genee

Genee heeft onlangs in het programma The Friday Move van BNR uitgelegd waarom hij niet zit te wachten op de komst van Vlam. Dat heeft ermee te maken dat de presentator vindt dat de mediadeskundige voortdurend op zoek is naar effectbejag: "Ik ga er niet te veel over zeggen, maar toch een beetje: dát is waarom ik er ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Ja, weet je, kom op man", zegt Genee. Dat laatste wordt door Vlam overigens stellig ontkend.