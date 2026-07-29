Definitief: Feyenoord casht en neemt afscheid van Leo Sauer

Feyenoord en VfB Stuttgart hebben een akkoord bereikt over de transfer van , zo heeft de Rotterdamse club woensdagmiddag bekendgemaakt. De twintigjarige linksbuiten verlaat De Kuip volgens verschillende media voor een bedrag van om en nabij de 12,5 miljoen euro, een som die door middel van bonussen nog kan oplopen tot een totaalbedrag van vijftien miljoen euro.

De Slowaaks international was zelf al enige tijd persoonlijk rond met de club uit de Bundesliga over een meerjarig contract. De clubs leggen momenteel de laatste hand aan het resterende papierwerk om de overgang van de aanvaller te formaliseren. Volgens berichtgeving van Voetbal International is de deal nagenoeg in kannen en kruiken.

Stuttgart troeft concurrentie af met miljoenenbod

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Lange tijd leek het er overigens op dat de aanvaller een andere bestemming in Duitsland zou krijgen. TSG Hoffenheim toonde zeer concrete interesse en had zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de speler over een verbintenis tot medio 2031. De club bracht meerdere biedingen uit, maar deze voldeden niet aan de gestelde vraagprijs van de Rotterdammers.

Stuttgart wist Hoffenheim in de laatste fase af te troeven door een financieel aantrekkelijker bod op tafel te leggen bij de directie in De Kuip. Hierdoor gaat de buitenspeler proberen om bij de formatie uit Baden-Württemberg een basisplaats te veroveren. Stuttgart zag eerder deze transferperiode aanvallende middenvelder Bilal El Khannouss voor vijftien miljoen euro naar Leicester City vertrekken en zocht naar directe aanvallende versterking.

Met de naderende transfer komt er na drie jaar een einde aan het huwelijk tussen Feyenoord en de elfvoudig international. Sauer streek in de zomer van 2023 neer in Rotterdam, maar brak pas echt door tijdens een succesvolle huurperiode bij NAC Breda. Voor de Brabantse club noteerde hij zeven doelpunten en twee assists in 32 officiële duels. Afgelopen seizoen kreeg de rechtspoot de kans in het eerste elftal van Feyenoord, waar hij in 28 wedstrijden goed was voor vier treffers en twee beslissende passes. In totaal kwam hij tot 44 officiële optredens in het shirt van de Rotterdamse club.

Op de website van Feyenoord richt de Slowaakse aanvaller zich voor de laatste keer tot de fans van Feyenoord: "Ik ben Feyenoord enorm dankbaar. Dankbaar voor het vertrouwen dat het mij al op zeer jonge leeftijd heeft gegeven en voor de mensen die me hier op elke mogelijke manier hebben geholpen om me verder te ontwikkelen. Ik heb vanaf de Academy tot aan het eerste elftal gezien hoe mooi deze club is en heb hier de basis mogen leggen richting een hopelijk mooie carrière in Europa. Dat is iets voor altijd. Ik heb dit shirt met trots gedragen en hoop vooral dat de supporters, door wie ik mij altijd erg geliefd heb gevoeld, me deze stap zullen gunnen. Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen, misschien al wel in de Champions League komend seizoen."