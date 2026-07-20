Leo Sauer bereikt mondeling akkoord met Duitse club

heeft een mondeling akkoord bereikt met TSG Hoffenheim over een transfer, zo meldt Sky Sport maandag. De Feyenoord-aanvaller wordt al langer begeerd door de Duitse club, maar lijkt nu daadwerkelijk op weg naar de Bundesliga.

Al langer is bekend dat Sauer in de belangstelling van Hoffenheim staat en dat de Slowaak zelf openstaat voor een vertrek uit Rotterdam-Zuid. Volgens de laatste berichten bracht de Duitse club twee dagen geleden een verbeterd bod uit op de twintigjarige buitenspeler.

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Hoffenheim is op zoek naar een vervanger van Bazoumana Touré, die voor liefst vijftig miljoen euro naar Newcastle United is vertrokken. Naast Sauer staat ook Adam Daghim van RB Salzburg op het lijstje van de Bundesliga-club.

Sky Sport weet dat Sauer een overstap naar Hoffenheim wel ziet zitten, maar dat de club zelf nog een keuze moet maken. Ook met Daghim zou een mondeling akkoord zijn bereikt.

De directie van Feyenoord wil 'aanzienlijk meer' geld ontvangen dan de huidige marktwaarde van Sauer, die wordt geschat op zo'n zeven miljoen euro.