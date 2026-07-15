LOSC Lille is bereid om tien miljoen euro te betalen aan Feyenoord voor , exclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Feyenoord gaat daar echter niet mee akkoord, wat voor Zechiël voelt als 'een grote teleurstelling'. Dat schrijft journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdag.

Zechiël zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Lille en hoopt dat Feyenoord ook overstag gaat. Voorlopig lijkt het daar niet op. Feyenoord en Lille zijn een andere mening toegedaan over het uitgebrachte bod.

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"Lille vindt dit een meer dan aantrekkelijk aanbod. In de beleving van de Franse club bieden ze iets te veel op een speler die het bij FC Utrecht heeft laten zien, niet bij Feyenoord", schrijft Krabbendam. Feyenoord daarentegen is niet overtuigd en wil Zechiël niet van de hand doen. Zijn contract in De Kuip loopt nog twee jaar door.

Zechiël keerde aan het begin van de voorbereiding week terug op het trainingscomplex na een sterk huurseizoen bij FC Utrecht, waar hij zich ontpopte tot een van de smaakmakers. In vijftig officiële wedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en tien assists, prestaties die hem op de radar van meerdere buitenlandse clubs hebben gezet.