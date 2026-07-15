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Feyenoord wijst bod van minstens 10 miljoen euro af en stelt spelmaker teleur

15 juli 2026, 16:56
Dévy Rigaux van Feyenoord
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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LOSC Lille is bereid om tien miljoen euro te betalen aan Feyenoord voor Gjivai Zechiël, exclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Feyenoord gaat daar echter niet mee akkoord, wat voor Zechiël voelt als 'een grote teleurstelling'. Dat schrijft journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdag.

Zechiël zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Lille en hoopt dat Feyenoord ook overstag gaat. Voorlopig lijkt het daar niet op. Feyenoord en Lille zijn een andere mening toegedaan over het uitgebrachte bod.

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"Lille vindt dit een meer dan aantrekkelijk aanbod. In de beleving van de Franse club bieden ze iets te veel op een speler die het bij FC Utrecht heeft laten zien, niet bij Feyenoord", schrijft Krabbendam. Feyenoord daarentegen is niet overtuigd en wil Zechiël niet van de hand doen. Zijn contract in De Kuip loopt nog twee jaar door.

Zechiël keerde aan het begin van de voorbereiding week terug op het trainingscomplex na een sterk huurseizoen bij FC Utrecht, waar hij zich ontpopte tot een van de smaakmakers. In vijftig officiële wedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en tien assists, prestaties die hem op de radar van meerdere buitenlandse clubs hebben gezet.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
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