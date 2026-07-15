Eljero Elia komt in Het Oranje Café met een update over de gezondheid van Royston Drenthe. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid werd in oktober vorig jaar getroffen door een herseninfarct, waar hij nog altijd van revalideert. Elia raakt zichtbaar geëmotioneerd als hij zijn verhaal doet.

Als presentator Sam van Royen aan Elia vraagt hoe het met Drenthe gaat, raakt de oud-voetballer zichtbaar geëmotioneerd. "Oef, Royston, ik zie hem als familie. Dit had iedereen kunnen overkomen, je gunt dit níemand. Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam." Elia vertelt vervolgens onder meer dat Drenthe nog altijd zijn linkerarm niet kan gebruiken en dat hij ook zijn spraak nog niet (volledig) terug heeft.

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Elia en andere bekenden proberen Drenthe zo goed mogelijk te steunen in zijn revalidatieproces. "Hij is aan het bikkelen, we zijn hem liefde aan hem geven. Meer kun je niet doen, zorgen dat hij liefde krijgt, support. Hem omarmen en meenemen, in alles wat we doen. Niet alleen thuis zitten. Het is pijnlijk, man, het is pijnlijk", verzucht de voormalig Oranje-international.

Van Royen vraagt vervolgens hoe de communicatie met Drenthe verloopt, gezien de problemen met zijn spraak. "Af en toe kan je hem verstaan, af en toe kan je hem niet verstaan", verduidelijkt Elia. "Hij kan zich niet goed uiten, verwoorden. Maar op een gegeven moment, als je langer met hem bent, dan begrijp je wel wat hij bedoelt."

Drenthe heeft dus nog een lange weg te gaan, maar Elia ziet wel progressie: "Therapie, behandeling, hij moet het echt gaan doen. En hij doet het ook. Het gaat steeds beter, echt met ministapjes. Maar het groeit, dat is belangrijk."

VIDEO | Eljero Elia zichtbaar geraakt na vraag over herstel Royston Drenthe